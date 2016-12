Le GSsA fourbit ses armes contre les investissements militaires

Pour en finir avec les investissements de la place financière suisse l’armement au niveau international, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a décidé de lancer une initiative fédérale au printemps 2017 pour l’interdiction du financement du matériel de guerre, redoublée par des initiatives similaires dans différentes villes de Suisse. «Nous voulons nous assurer que les banques, les compagnies d’assurances et les fonds de pension suisses investissent de façon responsable et solidaire. Il est temps que la guerre cesse d’être une source de profit. Cette hypocrisie doit cesser. La Suisse se doit d’être un modèle en la matière», a expliqué Amanda Gavilanes, secrétaire générale romande, lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 9 avril à Soleure. Lors de la réunion, le groupement a rappelé que la Banque nationale suisse (BNS) a investi plus de 600 millions de francs dans la production d’armes nucléaires, alors que l’UBS et Credit Suisse, ont investi en 2015, 6,5 milliards de francs dans l’industrie nucléaire et que les caisses de pension ont un total de 8 milliards de francs dans l’industrie de la défense. «C’est scandaleux. En effet, les assuré-e-s n’ont pas la possibilité de se prononcer sur la façon dont leurs capitaux sont investis par leur caisse», a dénoncé l’association.