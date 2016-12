Une monnaie locale pour sortir des difficultés financières?

Lors de l’examen du budget de la ville de La Chaux-de-Fonds, les popistes ont proposé à leurs collègues, via un postulat, d’examiner la possibilité d’introduire une monnaie locale comme réponse aux mesures d’austérité. La gauche unie a soutenu la proposition contre une droite sceptique, qui n’a semble-t-il pas compris le principe économique solidaire de la monnaie locale.

Dans le cadre des débats sur le budget, le législatif avait décidé d’introduire une allocation de résidence pour les fonctionnaires habitant sur le territoire communal et pour les 5 conseillers communaux. Une sorte de récompense pour ceux qui choisissent de rester dans la commune en période difficile. Poussant plus loin la réflexion, Nathan Erard, du POP, a proposé, dans son postulat, de lier cette allocation de résidence à une monnaie locale. Le texte du postulat souligne ainsi que «cette allocation peut être bénéfique, non pas seulement aux employés communaux mais également à l’économie locale et donc aux artisans, services et commerçants de la place. Près de 400’000 francs seront alloués sous la forme d’allocation de résidence, l’intérêt de les lier à cette nouvelle monnaie permettrait d’assurer l’injection de ceux-ci dans une économie locale. Les monnaies locales naissent dans le monde mais également en Suisse. Début 2017, le canton du Valais lancera 500’000 farinets, l’équivalant de 500’000 CHF, utilisables dans plus de 80 commerces et services. Dans le bassin lémanique, le léman existe depuis une année et se prépare à une version électronique pour 2017. La Suisse est pionnière en matière de monnaie parallèle avec la création en 1934 de la banque WIR, qui permet aux entreprises suisses d’échanger des biens et services, aujourd’hui une PME sur cinq l’utilise. Le chèque Reka est également une forme de monnaie locale».



Sortir d’une pratique capitaliste

Nathan Erard voit dans une monnaie locale des Montagnes neuchâteloises une occasion de promouvoir la consommation locale, synonyme de bénéfices pour les habitants et les commerçants locaux. «Nous proposons de lier cette monnaie avec l’allocation de résidence, mais nous voyons plus loin en espérant que les entreprises puissent participer à ce système économique en octroyant, par exemple, une part des salaires en monnaie locale».

Cette proposition pourrait favoriser un usage différent de la monnaie en lui permettant de sortir d’une pratique essentiellement capitaliste pour lui redonner une valeur d’échange bénéfique à tous.