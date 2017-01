Incohérence popiste ou de société?

Pour le commun des mortels, il n’est pas toujours facile d’y voir clair en politique par les temps qui courent. Ainsi, en décembre dernier, les élus du POP au Grand conseil neuchâtelois ont refusé le budget 2017 car il portait atteinte de manière inadmissible au secteur social et parce qu’aucune amélioration des rentrées fiscales du canton n’avait été obtenue. «Des riches encore plus riches et des pauvres encore plus pauvres» expliquaient les opposants farouches au budget.

Un réalisme difficile à expliquer

Presque au même moment, à La Chaux-de-Fonds, la gauche unie acceptait un budget affectant les fonctionnaires et réduisant différentes prestations sociales. Y a-t-il donc deux poids deux mesures dans les positions de gauche, et notamment popistes? Des interrogations s’expriment et beaucoup d’employés de la Ville ne se reconnaissent pas, ou plus, dans la position du parti de gauche radicale. Certains y voient un abandon de la position traditionnelle du parti consistant à soutenir la fonction publique et s’interrogent: «Que va faire le POP au prochain épisode? Voter une nouvelle fois ‘’la mort dans l’âme’’ une couche d’économies supplémentaires sur les salaires? Sabrer dans le 13ème? Accepter des licenciements ou des engagements au rabais?» Ils regrettent amèrement l’absence de discussions sérieuses entre l’autorité communale et leur syndicat et souhaitent qu’un exécutif de gauche collabore de manière permanente avec le syndicat pour tenter de trouver des solutions en commun.

Pourquoi ce qui fait sens au plan cantonal n’est pas possible au plan communal? Tout simplement parce que le canton a le pouvoir d’édicter et de modifier des lois, notamment en ce qui concerne la répartition des revenus publics entre canton et communes, alors que ces dernières n’ont qu’un pouvoir limité et doivent se contenter de s’adapter – ou de subir – les décisions prises au niveau cantonal. C’est bien cette réalité qui explique la position différente des élus au niveau cantonal et communal. A la Chaux-de Fonds, les élus ont dû faire face à une situation sur laquelle ils n’avaient que très peu de prise ou de marge de manœuvre. Une réalité qui vient d’ailleurs s’ajouter à une situation déjà difficile, avec l’horlogerie qui vient de perdre 3’000 emplois.

Si le POP était majoritaire au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, ou s’il avait la majorité absolue dans la métropole horlogère, la situation ne serait d’ailleurs pas forcément différente. Tous les problèmes ne disparaîtraient pas pour autant automatiquement et le capitalisme conserverait sa force déprimante, dans un réalisme difficile à expliquer à la population.

Un monde à construire

On pourrait finalement ajouter qu’une partie des fonctionnaires qui crient contre la gauche chaux-de-fonnière se sont probablement abstenus ou on rejoint la majorité de la population en soutenant en 2011 le principe de la baisse de la fiscalité des personnes morales (alors approuvé par plus de 70% des votants), pensant que cela serait bon pour le développement de notre économie, donc de nos emplois. Aujourd’hui, ils se retrouvent face aux résultats.

De quoi déstabiliser celles et ceux qui continuent de penser qu’un autre monde est possible sans plus trop voir émerger les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. On s’aperçoit combien il est difficile de relier les bribes de notre société en déliquescence. Seul les débats permettront de mieux comprendre les interactions entre ces bribes, pour que renaissent les convictions qu’un monde meilleur reste encore possible à construire.