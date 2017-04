L’EPFL contre la démocratisation des études

Des hautes écoles et plusieurs universités comme celle de Berne ont récemment augmenté leurs taxes d’études. Le président de l’EPFL, Patrick Aebischer, souhaite que les deux écoles polytechniques fédérales (Zurich et Lausanne) fassent de même. Actuellement chaque étudiant paie 633 francs par semestre, 1’266 francs par année. Si le projet aboutit, ce seront donc plus de 2’500 francs qui devront être déboursés.

Certains diront que cette augmentation est normale, qu’un étudiant coûte très cher à la société et qu’il s’agit en quelque sorte d’un investissement pour le reste de la vie… C’est vrai qu’en comparaison internationale, certains pays sont bien pires, mais d’autres sont meilleurs. Pourquoi la Suisse devrait suivre le modèle le plus élitiste? Suivre des études est une occupation à plein-temps. Il est extrêmement difficile d’y ajouter un emploi durant la semaine ou le week-end. Faire travailler les étudiants n’est profitable ni aux étudiants eux-mêmes qui perdent en temps d’études et en loisirs, ni aux autres travailleurs, soumis à une plus forte concurrence.

Le maintien des taxes au niveau le plus bas possible et même leur suppression sont indispensables pour favoriser une démocratisation de ce type de formation. Actuellement, beaucoup d’étudiants sont des fils d’ingénieurs et de scientifiques. Presque la totalité des autres sont issus d’une famille d’universitaires et il est très rare de croiser un fils d’ouvrier ou d’employé de commerce. En doublant les frais d’inscription, la direction renforce encore cette discrimination sociale. M. Aebischer ajoute ainsi une facture de plus de 1’200 francs à tous les autres frais: logement, transports, nourriture, assurance maladie. Certaines personnes renonceront à leur projet de formation.

0,9% des recettes de l’EPFL

Si ces taxes ont une grande influence sur la vie des étudiants, elles n’en ont pratiquement aucune sur les finances d’une école comme l’EPFL. En effet, les 10’000 étudiants payent ensemble 8 millions au Poly sur un budget de 900 millions! Les frais d’écolage ne représentent donc que 0,9% des recettes. Autant dire que c’est négligeable, même si la facture doublera pour les étudiants. Alors pourquoi les augmenter? Cela permet à une élite de garder ses privilèges et à la classe dirigeante d’assurer sa reproduction sociale.

Face à ces attaques, l’ensemble des étudiants doit se solidariser avec cette lutte et rejoindre le mouvement pour une formation aux services de l’ensemble de la société qui prend forme actuellement à l’EPFL.