Le monde contre Monsanto

Monsanto, une “entreprise d’agriculture durable, qui aide les paysans à nourrir la planète en augmentant la productivité de leurs terres, tout en conservant les ressources naturelles”, comme elle aime à se présenter? Le moins que l’on puisse dire, c’est que le discours ne convainc pas tout le monde. Ainsi, le 21 mai prochain, pour la 4ème année consécutive, différentes organisations parmi lesquelles Greenpeace ou Attac appellent à une marche mondiale contre le géant de l’agro-industrie. En Suisse, la manifestation aura lieu à Morges devant le siège européen de l’entreprise.

Le Glyphosate ou Roundup sous pression

C’est que, on le sait, pour «augmenter la productivité des paysans», l’entreprise utilise la biotechnologie, et notamment les OGM, dont elle fait un commerce lucratif. Par le passé, elle a en outre commercialisé des substances telles que les PCB, interdites dans les années 1980. Des documents avaient révélé par la suite que l’entreprise était parfaitement au courant de leurs effets toxiques. Le «Posilac», hormone de croissance bovine visant à augmenter la production laitière des vaches, a également été interdit en Europe et au Canada en raison de son impact sur les humains et les animaux. Monsanto a fini par renoncer à le produire. Enfin, le «Lasso», herbicide fabriqué par la firme, a lui aussi été prohibé dans plusieurs pays. Monsanto a du reste récemment été condamné en France pour intoxication d’un agriculteur via l’exposition à ce produit.

Une étude de dernière minute contestée par Greenpeace

Aujourd’hui, c’est le glyphosate qui est sous le feu des projecteurs, en particulier depuis que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS l’a déclaré «probablement cancérogène», en mars 2015. Herbicide le plus répandu au monde, il a été créé et commercialisé par Monsanto sous la marque «Roundup», dont il est le principe actif. En septembre dernier, des travailleurs agricoles atteints de cancer suite à leur manipulation du Roundup intentaient d’ailleurs un procès à Monsanto aux Etats-Unis.

L’étude du CIRC a fortement impacté les discussions au niveau européen, où doit être prise, à l’heure où nous écrivons ces lignes, une décision relativement à la prolongation de l’autorisation de commercialisation du produit en Europe (qui échoit en juin). Lundi, à quelques jours de la décision européenne, la même OMS publiait cependant, conjointement avec la FAO, une autre étude affirmant qu’il était «peu probable que le glyphosate provoque un risque cancérogène chez les humains du fait de l’exposition par le régime alimentaire». Selon l’OMS, les deux études seraient complémentaires, ne portant pas exactement sur le même objet. Greenpeace Europe dénonce quant à elle «les liens avec l’industrie d’au moins deux des experts impliqués dans l’évaluation».

En Suisse, où l’herbicide est largement utilisé, l’Office fédéral de l’agriculture n’a pour l’heure pas pris de mesures, opposant d’autres études à celle du CIRC. Migros et Coop ont cependant retiré le produit de leurs rayons par précaution et une pétition munie de 25’000 signatures a été déposée à Berne pour en demander l’interdiction.

Monsanto pourrait-elle attaquer les moratoires?

Quant aux OGM, soja, maïs, et autres coton, largement diffusés par Monsanto aux Etats-Unis sans véritable réglementation, leurs conséquences sur l’environnement et les humains sont, elles aussi, controversées. En Europe, l’utilisation des OGM est réglementée. En Suisse notamment, leur culture à des fins commerciales est interdite par moratoire, mais certains sont autorisés à l’importation. Seules quelques cultures sont réalisées à des fins expérimentales.

Leurs détracteurs s’inquiètent toutefois de leur dissémination involontaire, pointant le risque de destruction de la biodiversité. Pire, ils craignent que l’accord de libre-échange TAFTA ne permettre à Monsanto d’«attaquer les moratoires des États opposés à la culture des OGM devant des tribunaux d’arbitrage privés, et réclamer des indemnités de plusieurs millions».

Enfin, ils accusent la firme d’étendre abusivement ses brevets sur le vivant (OGM ou non), dénoncent des semences OGM vendues plus cher que les semences traditionnelles ainsi que l’interdiction de les réutiliser d’une année à l’autre, autant d’éléments dont l’impact est particulièrement fort sur les pays du Sud.

Un tribunal à La Haye

Plusieurs procès ont mis en évidence certaines des pratiques de Monsanto, mais «tant qu’il demeurera plus profitable pour les actionnaires de faire courir des risques à la collectivité, quitte à devoir dédommager des victimes de temps à autre quand des procès sont engagés, ces pratiques subsisteront. Des actions judiciaires entamées au cas par cas ne sont pas un substitut à une intervention beaucoup plus vigoureuse des pouvoirs publics», dénonce Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, interrogé par Libération.

En collaboration avec plusieurs personnalités et organisations comme Attac, Greenpeace ou la Via Campesina, le professeur de droit international participe à la mise en place d’un «Tribunal international sur Monsanto», qui entend juger la multinationale au regard des principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme des Nations unies. Celui-ci, qui doit siéger en octobre à La Haye, veut «contribuer à la reconnaissance du crime d’écocide dans le droit international».

Du côté de l’entreprise, contactée par Libération après l’annonce de la création du Tribunal, on répond sans grande surprise que les «accusations invoquées réitèrent des idées reçues, inexactes et déformées, qui ne reflètent absolument pas la réalité».

Manifestation contre Monsanto. Samedi 21 mai à 14h30 à Morges.