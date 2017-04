A Genève, les Walo sont en grève

On a appris la nouvelle il y a quelques semaines. Walo, l’une des plus grandes entreprises de génie civil en Suisse, qui emploie plus de 2200 salariés, veut fermer sa succursale genevoise, mettant 40 travailleurs à la porte. Et avec un seul mois d’indemnité! Mais ils ne l’entendent pas de cette oreille. Depuis l’annonce de leur licenciement, ils se mobilisent pour obtenir un plan social digne de ce nom. Après une première action de blocage des chantiers le 17 mars dernier, et face à l’inflexibilité de leur employeur, ils ont démarré mercredi une grève reconductible.

«Nombre des travailleurs licenciés sont à quelques années de la retraite et travaillent parfois depuis plus de 30 ans dans l’entreprise. Pour eux, une chose est sûre: c’est l’aide sociale garantie. Curieuse façon de récompenser ceux qui ont laissé leur santé sur les chantiers de Walo à Genève…», dénoncent les syndicats UNIA, SIT et Syna dans un communiqué. Suite à l’action du 17 mars, ceux-ci ont saisi la CRCT (Chambre des relations collectives de travail de Genève) pour une conciliation, mais la direction de Walo fait la sourde oreille. «Loin de vouloir entrer en matière, elle a commencé de procéder aux licenciements et refusé l’aide de la CRCT», critiquent les syndicats, dénonçant une «attitude inflexible».

Les syndicats exigent l’annulation des licenciements prononcés et la reprise des négociations. Ils demandent notamment qu’une solution de replacement soit trouvée pour tous les plus de 55 ans (la retraite dans la construction est à 60 ans) et que les indemnités de licenciement, actuellement «ridiculement basses si on se réfère à la taille de l’entreprise, à l’âge des travailleurs licenciés, et à la durée des rapports de travail (jusqu’à 35 ans)», soient revues.