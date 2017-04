Les communes prises à la gorge

La commune de La Sagne est victime de plein fouet des mesures d’économies décidées par le canton. En février dernier, elle a adressé une lettre au conseil d’Etat avec copie aux députés, pour faire part de «ses préoccupations quant à la survie du village». Cette démarche a suscité l’intérêt de Nago Humbert, candidat du POP au Conseil d’Etat. Il a contacté les autorités de cette petite commune des montagnes, dont il est natif, en leur proposant une rencontre pour en savoir davantage. «J’ai énormément de respect pour ces personnes qui se dévouent pour la cause communale. Nous avons passé plus d’une heure à parler de l’importance de démocratie de base», explique Nago Humbert.

Plus de subvention pour le transport scolaire

Lors de la rencontre, les cinq représentants de l’autorité communale, dont deux agriculteurs, ont souligné: «Les gens du village nous parlent de leurs problèmes parce qu’on connaît presque tout le monde, qu’on est engagé dans des sociétés sportives ou culturelles et qu’on est accessibles. Ceux qui trônent au château devraient parfois s’inspirer de cette modestie». Ils ont ensuite décrit la situation financière de leur commune par quelques exemples: la part des amendes qui revenait à la commune est passée de 14’000.- en 2012 à 0 en 2016 alors que sa contribution à la police cantonale a augmenté de 3000.- à 22’000.-

Autre exemple frappant, la subvention de l’Etat pour le transport scolaire organisé suite à la fermeture des petits collèges est passée de 65’000 en 2015 à 0 en 2016. Les revenus liés à la péréquation intercommunale ont diminué de 675’000.- en 2012 à 400’000.- en 2016. En 2012, les comptes clôturaient avec un petit bénéfice de 69’000.- alors qu’en 2017, le déficit prévu devrait se monter à 330’000.-. «Le déficit communal budgété pour 2017 représente 12% de la fortune communale, qui est estimée à 2,3 millions de francs au 1er janvier 2017. Autrement dit, la commune de La Sagne a théoriquement 8 petites années de sursis avant la faillite», alertent les représentants du Conseil Communal dans leur lettre au Conseil d’Etat, appelant à renoncer à tout nouveau report de charges et insistant sur leur manque de marge de manœuvre face à certaines charges incompressibles comme les frais de scolarisation.

«Que ferez-vous pour régler nos problèmes?»

«Nous avons de magnifiques pâturages, un superbe communal où les gens viennent faire des torées (tradition neuchâteloise de grillades dans les pâturages), le soleil, mais pas de grosses industries, pas de terrain à mettre à disposition (…), par contre beaucoup d’artisans et des personnes physiques avec des revenus stables et moyens», ont relaté les représentants communaux lors de la rencontre avec Nago Humbert. Ils se sont dits conscients de la stratégie du gouvernement cantonal consistant à les étrangler pour les obliger à fusionner et opposés à la circonscription unique (voir ci-contre), avec les mêmes arguments que ceux du POP. «Les deux agriculteurs ont relevé que lors de mon interview à RTN j’avais pris l’exemple du paysan de la Sagne qui aurait plus de difficulté à se faire élire que l’avocat ou le médecin de Neuchâtel», souligne Nago Humbert.

«Si vous êtes élu, que ferez-vous pour remédier à nos problèmes?», ont finalement demandé les représentants communaux au candidat au Conseil d’Etat neuchâtelois. Précisant ses chances minimales d’élection, Nago Humbert a ensuite répondu qu’il s’efforcerait de multiplier les rencontres avec eux, pour les écouter et essayer de comprendre leurs problèmes «parce qu’ils sont la base de la démocratie neuchâteloise et que personne n’a avantage à la suppression des communes». Il a également évoqué la mise en place d’une «véritable péréquation basée sur la solidarité entre communes riches et pauvres, pour que notre canton garde les spécificités qui font notre richesse».