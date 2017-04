Ensemble à Gauche dénonce la pénurie de logements à loyer abordables

Face à la pénurie de logements à loyer abordables dans le canton de Vaud, des candidats aux élections cantonales pour le Grand Conseil et militants de la coalition Ensemble à gauche se sont rendus cette semaine dans les locaux de Bernard Nicod SA à Lausanne. Symboliquement munis d’oreillers, ils ont demandé à pouvoir loger dans les locaux du promoteur immobilier. Avec cette action, la coalition tenait à dénoncer la pénurie de logements à loyer abordable, toujours aussi aiguë dans le Canton, en particulier dans les agglomérations, «ainsi que la passivité des autorités cantonales pour y faire face».

Par la même occasion, ils ont également remis une lettre ouverte aux responsables de la société, lettre qui sera envoyée à toutes les grandes gérances du canton. «Alors même que les taux hypothécaires sont en baisse, les prix des logements mis sur le marché en location ont doublé en dix ans sur l’arc lémanique. Dès lors, près d’un locataire sur deux doit débourser plus du quart de son revenu pour se loger. Certes, cette situation profite à vous, promotrices et promoteurs, qui dégagez ainsi des surprofits de plus en plus conséquents, sur le dos des locataires. Néanmoins, avez-vous réellement besoin de tout cet argent pour mener un bon train de vie? N’y gagnerions pas toutes et tous à pouvoir se partager plus équitablement les parts du gâteau?», écrit la coalition dans sa missive. Elle considère aussi que la nouvelle Loi sur la promotion et la préservation du parc locatif (LPPL), approuvée par les Vaudois le 12 février, «n’est qu’une timide et tardive avancée, qui ne permettra pas d’enrayer réellement la spirale à la hausse du prix des loyers».