Une extradition injustifiable et lâche

L’activiste basque Nekane Txapartegi sera-t-elle extradée vers l’Espagne? La semaine dernière, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé le retour vers ce pays de la militante, arrêtée et incarcérée depuis le 6 avril 2016 à Zurich, suite à une demande d’extradition. En Espagne, elle a été condamnée en 2007 à une peine de prison de six ans et neuf mois pour soutien à l’ETA, réduite à trois ans et six mois le 8 février dernier au terme d’un procès en révision. Réfugiée en Suisse sous un faux nom depuis 9 ans, elle a toujours affirmé que ses aveux avaient été recueillis sous la torture.

Conseillère communale d’Asteasu, son village natal au pays basque, membre du parti basque Herri Batasuna, elle est arrêtée en 1999 par la Guardia civil et détenue pendant cinq jours sans aucune possibilité de contact avec des tiers. «Au cours des 120 heures de détention, elle a été soumise à des actes de torture brutaux, notamment des viols commis par des auteurs multiples, des coups de poing, des coups de pied, des menaces de chocs électriques, la privation de sommeil, la nudité forcée et une simulation d’exécution», assurait en août 2016 l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), basée à Genève. «Les violences se sont accentuées lorsqu’elle a refusé de confirmer les déclarations préparées à l’avance par la Guardia civil. C’est sur la base de ses déclarations qu’elle sera condamnée à une peine de prison», ajoute le Parti du Travail PST-POP, qui en appelle à rejeter cette extradition, tout comme Amnesty international Suisse.

«Malgré l’existence de preuves solides, y compris des témoignages oculaires et des rapports médicaux identifiant des blessures multiples et des séquelles psychologiques compatibles avec la torture, l’information extraite pendant la période de détention au secret a été utilisée comme élément de preuve clé pour la condamner. En outre, la plainte de torture déposée par Mme Txapartegi a été mise au placard sans interroger la grande majorité des suspects», relève encore l’OMCT. Comme le rappelle Humanrights.ch, Nekane Txapartegi avait dénoncé dès 1999 ces violations en Espagne. Après que le dossier a été reporté à huit reprises, le procureur de Madrid avait finalement reconnu sa compétence le 18 mai 2000, mais clos l’affaire en juin 2001, sans même informer la requérante et ses avocats. Suite à un recours de Nakane Txapartegi en 2005, une enquête judiciaire a été ouverte en janvier 2006, mais les policiers impliqués avaient refusé de témoigner, ce qui avait abouti à la fermeture du dossier, un nouvel appel n’ayant pas abouti.

L’Espagne a déjà été condamnée

En Suisse, les avocats de la militante ont présenté en 2017 deux rapports à l’OFJ, écrits par deux spécialistes du protocole d’Istanbul, un protocole des Nations Unies (pas encore reconnu par la Suisse) qui permet d’évaluer la vraisemblance d’accusation de torture, qui corroborent le témoignage des tortures subies par Nekane Txapartegi. Malgré ces deux nouvelles pièces, l’OFJ a décrété que l’activiste «n’était pas parvenue à rendre vraisemblable qu’elle avait été torturée en Espagne» et que toutes les conditions étaient réunies pour procéder à l’extradition. Nekane Txapartegi fera recours contre cette décision devant le Tribunal pénal fédéral.

Cette décision d’extradition de l’OFJ est fortement critiquée par l’OMCT. «L’Espagne a été condamnée à maintes reprises au cours des dernières années par les organismes internationaux de défense des droits de l’homme pour avoir utilisé la détention au secret et l’absence d’enquêtes rapides, efficaces et indépendantes sur les actes de torture, notamment dans le cadre de la lutte contre l’ETA. La Cour européenne des droits de l’homme a statué à sept reprises contre l’Espagne pour violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants)», souligne l’organisation de défense des droits humains. «Il semble que pour les autorités suisses, les relations diplomatiques avec l’Espagne sont plus importantes que le respect de la Convention contre la torture», critique le PST-POP, qui condamne la décision de l’OFJ et exprime toute sa solidarité à Nekane Txapartegi.