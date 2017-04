Le Grand Conseil neuchâtelois supprime les districts et une CCT

Le parlement poursuit sa réforme des institutions et a confirmé cette semaine la suppression de la notion de districts au profit d’une circonscription électorale unique. Ainsi, les citoyennes et citoyens pourront voter pour l’ensemble des députés à l’avenir. Le nombre d’élus au Grand Conseil passera de 115 à 100, le quorum sera réduit de 10 à 3% et les apparentements supprimés. Ces propositions constitutionnelles doivent encore recevoir l’aval du peuple. Ce ne sera pas gagné d’avance, car la perte de ce qui leur reste d‘autonomie ne passera pas facilement dans les petites communes. Les libéraux et les socialistes ont soutenu la réforme, alors que l’UDC et le groupe PopVertsSol s’y sont opposés. Les popistes considèrent que cette modification nuit à la pratique démocratique, ce dont les gouvernants n’ont que faire.

La CCT 21 éliminée

La droite du Grand Conseil, réunissant les libéraux, l’UDC et les Vert-libéraux, a également biffé la CCT 21 des lois cantonales qui régissent les institutions actives dans la santé. Celle-ci réglait les conditions de travail dans ce secteur. Trop cher pour les possibilités financières du canton, a justifié la droite… Et pour les intérêts du secteur médical privé, ajoutons-nous. Cette même droite ne vient-elle pas de décider en décembre dernier d’une baisse de la fiscalité pour les plus riches du canton? Elle démontre ainsi sa volonté de favoriser les nantis. Une société à deux vitesses ne l’effraie nullement.

Pour Daniel Ziegler, président du POP, «cette session a vu la victoire d’un entêtement doctrinal sourd et aveugle, proprement effrayant, de la droite unie. Il fallait absolument abattre une fois pour toutes la CCT21, c’était là le seul et unique programme. En fait, le seul gagnant, dans cette affaire, c’est Genolier. En décembre 2012, Antoine Hubert, à la tête de ces requins de la santé, déclarait à la RTS vouloir «peser sur le législateur pour pousser les réglementations dans le bon sens».

Avec l’aide de l’ensemble de la droite, il a aujourd’hui réussi. Cela dit, ce coup de force de la droite a eu le mérite de ressouder la gauche. Le référendum sera lancé et largement soutenu. Et devant la population, le dernier mot n’est pas dit».