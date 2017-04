Les traders de matières premières ont senti leurs oreilles siffler

A l’appel du Collectif contre la spéculation sur les matières premières, plus de 700 personnes ont pris part à la manifestation pacifique le 27 mars à Lausanne. Le défilé s’est terminé devant l’hôtel Beau-Rivage où se réunissaient les principaux négociants en matières premières ainsi que leurs financiers à l’occasion du Global Commodities Summit. Les manifestants dont dénoncé la corruption et les désastres sociaux et écologiques souvent liés à l’extraction et au négoce des matières premières. Dernier scandale en date: l’arrestation à Genève du patron chinois d’Addax Petroleum, suite à des soupçons de corruption d’agents publics au Nigeria. Face à cette spéculation, le Collectif s’est adressé aux autorités cantonales, exigeant qu’elles «cessent de négocier dans l’opacité la plus totale des accords fiscaux avec les firmes actives dans cette branche». Le collectif demande aussi que les autorités fédérales, se prononcent clairement pour des mesures contraignantes.

En parallèle à cette mobilisation, une passe d’armes a eu lieu entre l’Association suisse du négoce de matières premières et du transport maritime (STSA) et Public Eye. L’association altermondialiste considère que le rapport Commodity Trading Monitoring Report de la STSA surévalue l’importance du secteur pour l’économie helvétique,notamment en termes d’emplois. «Avec ce rapport, il s’agit en réalité d’un pur instrument de lobbying visant à améliorer l’image des négociants et à prévenir toute régulation de ce secteur très opaque, qui rechigne toujours à publier des informations fiables», estime Public Eye.