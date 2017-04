La gauche radicale ne déglutira pas de couleuvres

En campagne pour les élections du 30 avril, Ensemble à Gauche (POP-SolidaritéS-Décroissance/Alternatives) a présenté ses candidats lundi devant la presse. 5 listes sont lancées pour la course au Grand Conseil. A Lausanne, Lavaux-Oron, dans le Chablais, sur la Riviera et dans l’Ouest Lausannois. Elles comptent de nombreux représentants des milieux associatifs, milieux dont Ensemble à gauche entend se faire le porte-voix. Plusieurs respectent la parité homme-femmes, voire présentent plus de femmes. Bénéficiant actuellement de 5 sièges au Grand Conseil, la formation espère en conquérir jusqu’à 7.

A Lausanne, outre les sortants Jean-Michel Dolivo et Christiane Jaquet, qui se représentent, l’ancien municipal lausannois Marc Vuilleumier est pressenti pour remplacer Julien Sansonnens, qui ne se représente pas. Un éventuel quatrième siège irait à Hadrien Buclin, également candidat de solidaritéS au Conseil d’Etat. Le Chablais espère revenir au Parlement cantonal avec la candidature du médecin et ancien député Bernard Borel. Enfin, la Riviera, mise quant à elle sur le décroissant Yvan Luccarini, également candidat au Conseil d’Etat. «La dynamique française, qui voit Jean-Luc Mélenchon progresser dans les sondages, est encourageante», a commenté Jean-Michel Dolivo, actuel député de SolidaritéS.

«Un record de déglutition de couleuvre»

C’était également l’occasion de mettre en avant certaines des thématiques chères à la gauche radicale, et «encore peu mises en avant dans la campagne», comme la défense d’une fiscalité véritablement redistributive, permettant le développement de services publics efficaces dans les domaines de la santé, de la formation, du logement et de la sécurité. «La sous-dotation actuelle de l’office des bourses et de celui des tutelles et curatelles entraîne du stress et des burn-out chez les employés et affecte surtout les usagers», a souligné Jean-Michel Dolivo.

Il a également rappelé que la version cantonale de la RIEIII, adoptée par le canton avant le vote au niveau fédéral qui a vu la réforme balayée par le peuple, «induira des pertes de recettes fiscales et des politiques d’austérité». Ainsi, «il est indispensable et urgent que la réforme soit rééquilibrée au niveau cantonal, soit que le taux d’imposition des bénéfices de 13,79% voté soit revu pour un taux de 16%». Ensemble à Gauche revendique également la fin des forfaits fiscaux ainsi que l’engagement de 30 inspecteurs fiscaux supplémentaires. «Il est prouvé qu’un contrôleur fiscal rapporte dix fois son salaire», a souligné Christiane Jaquet, actuelle députée du POP, or «il y a une sous-dotation permanente de postes dans le domaine», a souligné Jean-Michel Dolivo.

Christiane Jaquet a encore dénoncé une politique cantonale «trop souvent ficelée par le dogme du ‘’compromis dynamique’’, qui anesthésie le débat». Face à cela, Ensemble à Gauche compte bien continuer à jouer le rôle d’«aiguillon» qu’il joue actuellement. Et de lancer une pique pour illustrer le propos, en miroir avec la politique fédérale: «L’acceptation par une partie de la gauche du projet de prévoyance vieillesse 2020 est un symbole de l’agenouillement par peur du pire. C’est un record de déglutition de couleuvre!» lance la députée, rappelant que, outre le référendum lancé contre le projet, la gauche de la gauche soutien un glissement progressif du second pilier dans le premier.

Un ancien sans-papier dans la course

Le combat contre la fermeture des offices de poste tout comme la défense des agriculteurs figurent également au programme. «Le PLR et l’UDC ne sont pas les défenseurs des agriculteurs mais de l’agrochimie», s’insurge Christophe Grand, secrétaire du POP et candidat, dénonçant un système où «les agriculteurs, exploités, n’arrivent pas à vivre dignement». Tiago Branquino, de Décroissance-Alternatives, a insisté sur la nécessité de revaloriser les métiers exercés dans le milieu culturel à travers des conventions collectives de travail, ou la promotion des créations qui se font dans le canton. Enfin Byron Allauca, ancien sans-papier se présentant dans l’Ouest Lausannois, a expliqué sa volonté de défendre les droits des immigrés et des sans-papiers.