L’eau vaut mieux que l’or au Salvador

Par Giulia Boo, coopérante d’Eirene-Suisse au Salvador

Un appareil photo à la main, l’œil collé au viseur, mon index prêt à appuyer sur le déclencheur, je cherche à immortaliser les expressions de centaines de personnes réunies sur la place de l’assemblé législative du Salvador pour attendre un verdict qui pourrait constituer un moment historique pour le pays. Représentants d’organisations so-ciales, de groupes environnementaux, de diverses communautés, hommes et femmes de communautés rurales de tout le pays sont arrivés après de longues heures de route, entassés dans des bus. Ils attendent debout, sous une chaleur accablante, agitant des drapeaux qui disent «Non à l’exploitation minière, oui à la vie».

Aujourd’hui, mercredi 29 mars 2017, l’assemblée législative se prononce sur une loi qui vise à interdire l’extraction minière métallique dans le pays. Une telle décision, que l’on attend depuis des années, ne contribuerait pas seulement à protéger l’environnement, elle améliorerait aussi très remarquablement le bien-être de la population.

90% des eaux superficielles contaminées

Le Salvador est le pays centroaméricain avec la densité de population la plus élevée. Bien qu’il pleuve régulièrement, on observe une raréfaction d’eau nécessaire aux besoins quotidiens du peuple. Cela est dû à des pratiques d’utilisation de l’eau non pérenne: cette ressource est par exemple sur-utilisée pour les cultures. Elle est aussi de très mauvaise qualité: plus du 90% des eaux superficielles sont contaminées par des résidus industriels, des substances toxiques et autres métaux lourds.

Les grandes entreprises multinationales, et parmi elles les entreprises minières, qui s’installent dans le pays affirment que les projets miniers apportent bénéfices économiques et contribuent au développement local. Mais il y a toujours un revers à la médaille: en effet, les procédés d’extraction de l’or, de l’argent et des autres métaux sont responsables de la pollution hydrique; ils comportent de gros risques, et infligent des dommages considérables. A cause de la consommation d’eau et d’aliments contaminés par cette eau, les gens souffrent de maladies graves (l’insuffisance rénale et le cancer étant les plus communément observés), qui ont des répercussions sociales et économiques sur la population, sans oublier l’impact néfaste sur la flore et la faune.

Le cas de la mine de San Sebastian, dans la commune de Santa Rosa de Lima, dans la région orientale du pays, est emblématique: abandonnée en 1980 à cause du conflit armé, cette mine américaine a pollué la seule source d’eau de la population de la zone qui, trente ans après, souffre encore des conséquences de l’ingestion et de la respiration journalières d’arsenic, de mercure et de cyanure.

Le soutien inattendu de l’Eglise catholique

Dans la commune de Cabañas, située au centre-nord du pays, à la frontière avec le Honduras, l’industrie d’extraction métallique a laissé des empreintes sanglantes. En 2009, les défenseurs environnementaux Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez et Dora Alicia Recinos, cette dernière enceinte de huit mois, furent assassinés après avoir été menacés pour s’être opposés aux activités d’une mine canadienne. Vidalina Morales, une représentante de la communauté de Cabañas, m’explique: «Cela fait plus de 12 ans qu’on lutte contre cette industrie, qui cherche à duper ma communauté en promettant des bénéfices et en profitant du fait que l’on vit dans l’une des régions les plus pauvres du pays».

Cela fait des années aussi que des organisations communautaires, sociales et environnementales luttent contre ce scandale et demandent justice pour les dommages infligés à la population et à l’environnement. En 2006 déjà, rassemblées et coordonnées au sein de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metalica, elles avaient présenté une proposition de loi contre l’extraction métallique, laquelle fut vite archivée, de même que les propositions présentées ultérieurement…

Les années de dénonciation des faits, de manifestations pacifiques, de conférences publiques et de protestation du peuple ont finalement été entendues cette année par l’église catholique qui, de manière inattendue, s’est rangée publiquement et fermement du côté du peuple, exigeant l’intervention du gouvernement. Dans un pays à forte foi chrétienne, cette prise de position ne pouvait pas passer inaperçue et la proposition de loi a finalement été prise en compte.

«Compagnons, rapprochez-vous, ils vont bientôt annoncer la décision», signale une voix de femme. Jeunes, personnes âgées, enfants, femmes, hommes, se serrent autour des haut-parleurs qui ont été installés sur la place de l’assemblée nationale pour pouvoir suivre directement le débat retransmis par Radio Legislativa. «Avec 70 voix pour, l’Assemblée législative approuve aujourd’hui la Loi de Prohibition d’Extraction Minière Métallique». La clameur se lève, les gens crient, s’embrassent, rient, pleurent. «Aujourd’hui, on célèbre un moment historique pour le Salvador,» crient-ils, «aujourd’hui l’eau vaut plus que l’or! Aujourd’hui, nous sommes le premier pays au monde qui prohibe l’extraction minière métallique!»

Ce jour représente une importante victoire pour le peuple salvadorien. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie dans le pays: il faut poursuivre la lutte pour l’approbation d’une loi pour la souveraineté alimentaire, et surtout, celle d’une loi qui garantisse l’accès à l’eau pour tout le monde.

Plus d’informations sur www.eirenesuisse.ch