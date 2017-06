Des baisers contre Kadyrov

C’est pour dénoncer les exactions commises contre les homosexuels en Tchétchénie par le gouvernement Kadyrov que les élus d’Ensemble à Gauche ont décidé d’une action symbolique devant le Mur des Réformateurs à Genève. En posant tout en échangeant des gestes intimes entre eux sous la forme d’un baiser, les député-e-s EàG voulaient s’inscrire dans une action consistant à poster sur les réseaux sociaux, des photos de couples de même sexe en les géolocalisant au Kremlin ou à Grozny.

Toutes et tous, comme ici la députée Salika Wenger et la députée suppléante Maria Perez. ont participé à cette action afin de témoigner leur solidarité aux personnes LGBTIQ victimes de discriminations et de persécutions dans ce pays. La coalition a aussi appelé le Conseil fédéral à adopter un discours clair contre cette politique meurtrière. «Se taire, c’est être complice!», a dénoncé Jocelyne Haller. «Nous exigeons du Conseil fédéral qu’il prenne position en reconnaissant cette situation et en la condamnant officiellement et publiquement, en prenant les mesures diplomatiques qui s’imposent et en ouvrant les portes de notre pays aux personnes qui sollicitent notre protection et notre aide, en l’occurrence aux victimes des camps tchétchènes.»

Et de continuer: «Plus généralement, la Suisse doit reconnaître les persécutions en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre comme un motif d’asile, assurer aux personnes qui en sont victimes une attention particulière et dénoncer à chaque occasion les oppressions dont les personnes LGBTIQ sont la cible aux quatre coins du monde».