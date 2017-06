Tout n’est pas si nickel dans le nettoyage

Aux HUG, il existe deux catégories de nettoyeurs. Il y a ceux qui sont au bénéfice d’un contrat de fonctionnaires dans le cadre de la LPAC et qui travaillent surtout dans le nettoyage des locaux et salles de soins et d’opération. Et il y a les autres, ceux qui sont externalisés et travaillent en sous-traitance pour des entreprises privées. Les premiers se situent en classe 6 de la LPAC, ce qui leur assure un salaire de 63’500 francs par an. «Les autres, ceux qui sont externalisés gagnent 19 francs de l’heure, soit moins de 3’300 francs par mois pour un 100%, tout en sachant que la plupart des employés sont au-dessous du mi-temps, travaillant parfois même que 2 heures par jour.

Conséquence directe: pas de paiement du 2ème pilier. Ce sont essentiellement des femmes qui subissent ce système, vivant une vie professionnelle de misère et ne pouvant espérer une retraite digne de ce nom», assure Sabine Furrer, secrétaire syndicale du SSP, syndicat qui demande aux HUG la réintégration des prestations de nettoyage externalisées dans les services de nettoyage des hôpitaux. Et d’en finir avec une privatisation qui dure depuis une dizaine d’années. «La plupart des hôpitaux publics de Suisse sont revenus sur l’externalisation et ont réintégré leur personnel dans le public» assure la syndicaliste.

Les mesurettes de Dal Busco

Elle relève aussi une autre injustice. Le 29 mai dernier, le conseiller d’Etat en charge des finances, Sergio Dal Busco, a annoncé vouloir améliorer le sort des nettoyeurs des entreprises en sous-traitance qui ont des mandats pour l’Etat, notamment dans le nettoyage des près de 200 sites dans le canton. L’accord signé et salué par l’association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (Agens) et le syndicat Unia, stipule que les salaires horaires seront de 19 francs 80.

«Un tel salaire reste en dessous du minimum vital pour une famille monoparentale par exemple et il est trop bas pour vivre à Genève et on ne peut guère s’enthousiasmer de cette avancée minimale, mais cette augmentation ne sera pas appliquée aux nettoyeurs privés des HUG, bâtiments qui ne sont pas régis par l’Office cantonal des bâtiments (OBA) », critique Sabine Furrer. «Ces mesures dont on peut s’étonner qu’elles trouvent le soutien de certains syndicats, sont bien loin d’empêcher la sous-enchère salariale», ajoute encore la secrétaire syndicale. Le SSP demande donc pour le moins l’application de ces nouvelles mesures de l’Etat au personnel des services de nettoyage privatisés des HUG.