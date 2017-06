Ensemble à Gauche prend la route 66

C’est sur la promenade de la Treille, qui amène à la vieille-Ville et au Grand Conseil qu’Ensemble à Gauche (EàG) présentait sa liste pour les élections cantonales genevoises 2018. La coalition, qui regroupe solidaritéS, le Parti du Travail et le DAL (Défense des aînés, des locataires, de l’emploi et du social) présentera Pablo Cruchon, Salika Wenger et Jocelyne Haller à l’exécutif. Pour le parlement, ils sont 66 prétendants, dont 38 proviennent de solidaritéS, 18 du PdT et 10 du DAL. Objectif: obtenir au minimum 15 sièges au parlement et conquérir une majorité de gauche, autant au parlement qu’au Conseil d’Etat.

Un «excellent bilan»

La coalition a tiré un «excellent bilan» de la dernière législature. «La population s’est reconnue dans les valeurs de la coalition à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne la RIE III et les tarifs TPG», a ainsi souligné Jocelyne Haller, de solidaritéS. «Notre coalition a également représenté un rempart face aux velléités de privatisation du Musée d’art et d’histoire (MAH) et de Naxoo. Enfin, Ensemble à Gauche a été à la pointe de la lutte pour la défense de la fonction publique, attaquée sans relâche durant la législature», a ajouté Salika Wenger du PdT.

«Au vu de la violence renforcée des politiques néolibérales et de l’adhésion d’une part toujours plus importante du spectre politique à cette doctrine, EàG, qui défend résolument les intérêts de la grande majorité de la population face à une minorité de privilégié-e-s, est appelé à jouer un rôle toujours plus important à l’avenir», a souligné Pablo Cruchon de solidaritéS. Parmi les candidats de ce parti, on trouvera Rémy Pagani, conseiller administratif et maire de la Ville de Genève, mais aussi les conseillers municipaux Maria Perez ou Tobia Schnebli, les députés Pierres Vanek ou Jean Batou, l’avocat Pierre Bayenet ou le syndicaliste SSP David Andenmatten. La liste PdT sera conduite par Salika Wenger. On retrouvera à ses côtés la conseillère municipale Hélène Ecuyer, Alexander Eniline, président du parti, l’ancien député, Yves Zehfus ou la vice-secrétaire cantonale du Parti du Travail, Massan Missoh. La liste du DAL sera, quant à elle, emmenée par son député Christian Zaugg.

Les Verts dévoilent aussi leur liste

Cette semaine, les Verts genevois, qui présenteront trois candidats au Conseil d’Etat (le sortant Antonio Hodgers, Marjorie de Chastonay et Yvan Rochat), ont divulgué leur liste pour l’échéance. Celle-ci comprendra 76 candidats pour défendre «un environnement sain et une qualité de vie pour toutes et tous, la souveraineté (alimentaire, énergétique, démocratique, etc.), une économie de proximité, les droits fondamentaux et la solidarité». Rappelons que le PS, qui présente la sortante Anne Emery-Torracinta, Thierry Apotheloz et Sandrine Salerno au Conseil d’Etat, a opté en mai pour une liste à 51 pour le Grand Conseil.