L’aristocratie contre les ouvriers et paysans des Montagnes

Est-ce une faute politique d’habiter dans une ville sans lac? Est-ce une faute politique d’être une cité industrielle dont les habitants ont des salaires moins élevés que dans une ville universitaire? Est-ce une faute politique si de cette situation ouvrière est née une grande solidarité? Est-ce une faute politique si cette population ouvrière et cosmopolite défend ses acquis sociaux farouchement? Est-ce une faute politique si l’accueil positif des habitants des Montagnes à l’arrivée d’un «étranger» est reconnu loin à la ronde? Est-ce une faute politique d’être située à 1000 mètres? Est-ce une faute politique d’être liée à une paysannerie qui se bat chaque jour pour vivre? Est-ce une faute politique si les aristocrates préfèrent vivre les pieds dans l’eau plutôt que dans la neige?



Un report pour évaluer les conséquences

Ces quelques interrogations ont pour but de mettre en perspective la réalité des habitants des Montagnes, qui accueillent les frontaliers par milliers, qui ont mis des hectares de terrain à disposition des entreprises horlogères, qui ont payé les infrastructures pour que progresse l’économie et qui se sont payé leur hôpital.

Pourtant, c’est contre ces gens-là que quelques dirigeants du Bas ont récemment fait aboutir un référendum qui s’oppose au report d’une nouvelle loi sur la répartition de l’impôt des frontaliers. Loi qui bien entendu leur est particulièrement favorable. Le pire, c’est que ce report, décidé par le Grand Conseil, n’avait pas pour but d’abandonner le projet mais bien de mieux en mesurer les conséquences.

Des étincelles à prévoir

En substance, de quoi s’agit-il? D’un projet du Conseil d’Etat qui propose de revoir la répartition de l’impôt payé par les frontaliers entre canton et communes. Actuellement, celle-ci est de 150 pour les communes et 50 pour le canton, et il s’agirait de passer à 77 pour les communes et 123 pour le canton, comme tous les autres impôts. Pour compenser les pertes subies par les communes, le canton propose de leur octroyer à toutes trois points provenant de l’impôt des personnes physiques et morales. Si la proposition intéresse particulièrement les communes du littoral, c’est qu’elles n’accueillent que peu de frontaliers et sont donc peu concernées par la perte de revenus de l’impôt sur les frontaliers. En revanche, elles sont intéressées par la hausse de trois points. Les communes industrielles du Haut étaient en revanche à l’origine de la demande de report, estimant que cette mesure grèverait gravement leurs finances.

Dans cette affaire, ce ne sont donc pas les ouvriers de Serrières ou des entreprises industrielles qui s’opposent au projet, mais les nantis. Ces dirigeants de communes riches dont les habitants paient le moins d’impôts estiment avoir suffisamment aidé «ceux du haut» par le passé. Où se trouve la solidarité? Préfèrent-ils la charité? Dans quel monde vit-on?

Le vote à venir ne manquera pas de provoquer des «étincelles», comme le titrait la presse neuchâteloise, et surtout de désunir le canton davantage encore. Un nouveau Premier mars – date de l’indépendance neuchâteloise – sera-il nécessaire contre l’aristocratie, afin d’unir les travailleurs et les paysans de tout le canton? A moins qu’un groupe d’habitants du Haut ne propose la sécession!