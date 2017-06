Parti socialiste, l’après d’un «astre mort»

«C’est plus que violent, on est à terre, décapité, éclaté. C’est quand même difficile d’avoir un soir de premier tour aussi violent.» Ces mots de Thierry Mandon, sur RTL, résument le réveil difficile des socialistes. Sur 414 candidats investis par leur parti, 65 ont pu se qualifier pour le second tour. Résultat: le PS et ses alliés sont partis pour obtenir entre 20 et 30 sièges dimanche, contre 292 en 2012. Une défaite historique – la plus noire, tant elle dépasserait le score de 1993 avec 57 élus obtenus – qui réduirait à peau de chagrin le groupe parlementaire et engendrerait une faillite financière pour le parti.

Des bastions entiers sont déjà perdus. Dans les 33 circonscriptions du Nord et du Pas-de-Calais, où 18 socialistes étaient députés, aucun n’atteint le second tour. Signe fort: Brigitte Bourguignon, socialiste sortante de la 6e circonscription du Pas-de-Calais investie par la République en marche, est arrivée en tête. Les qualifications des ex-ministres de Hollande, Stéphane Le Foll (30,3 % dans la Sartre) et Marisol Touraine (28,54 % dans l’Indre-et-Loire), sont elles aussi renforcées par l’absence de concurrent REM.

Si le président du groupe PS à l’Assemblée, Olivier Faure, et l’ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem ont réussi à sauver les meubles, il reste que 95 députés sortants sont d’ores et déjà éliminés, selon un décompte du Monde. «Il faudra en tirer toutes les conclusions au lendemain du second tour, pour rebâtir la gauche de gouvernement sur des bases saines et rénovées», a réagi Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre.

«Merci à François Hollande»

L’étiquette PS, un repoussoir, y compris pour des candidats dont la ligne se voulait en opposition au quinquennat Hollande? «Dans cette soirée de Berezina pour la gauche, un grand merci à François Hollande et Manuel Valls», a tweeté François Lamy, après sa défaite à Lille. Au regard de l’organigramme de campagne du candidat PS Benoît Hamon, lui-même éliminé dans les Yvelines, le proche de Martine Aubry n’est pas le seul à être éliminé dès le premier tour. Seuls quelques-uns comme Christian Paul, chef de file des frondeurs, qui affrontera un marcheur dans la Nièvre, sont qualifiés.

«Depuis cinq ans, je dis qu’on va dans le mur. On pouvait, après les municipales et les régionales, modifier les choses (…), ne pas faire la loi El Khomri notamment. On avait tout en 2012. Hollande nous a tout fait perdre», a réagi avec colère Gérard Filoche au siège de la rue de Solferino. Un bureau national extraordinaire, dont il est membre, se réunissait pour tirer les leçons de cette débâcle. Aucun acte fort n’a été entrepris. Comme la démission, que certains réclament, de Jean-Christophe Cambadélis de la tête du PS, après son élimination à Paris, où il était député depuis vingt ans.

«L’heure de la retraite a sonné pour toutes ces personnes qui sont à la tête de notre famille politique depuis plus de trente ans», analyse Alexis Bachelay. Même réaction du côté de Thierry Mandon, qui appelle à «un collectif d’une nouvelle génération». Le premier secrétaire du PS a prévu de prendre une décision le 18 juin. À moins qu’il ne soit poussé avant vers la sortie.