Ensemble à Gauche réussit son pari

En réponse aux coupes imposées le 28 avril par la majorité de droite du Conseil municipal dans le budget 2017 de la Ville de Genève, Ensemble à Gauche a lancé fin mai 4 référendums populaires communaux soutenus par le Parti socialiste, les Verts, le syndicat SIT et d’autres organisations. En moins de 30 jours, la coalition a regroupé 20’000 signatures, soit 4’800 signatures par objet. Les Genevois devront donc s’exprimer dans les urnes le 24 septembre sur ce paquet de coupes de 3,5 millions.

Celui-ci comprend 1 million de coupes linéaires de 0,1% sur les dépenses des départements finances et logement, constructions et aménagement, culture et sports, espaces urbains et sécurité, cohésion sociale et solidarité. Il prévoit aussi 340’000 francs de coupes dans la solidarité internationale, près de 1 million de coupes dans l’encouragement à la culture et 150’000 francs de coupes dans les allocations de rentrée scolaire.

«La résistance aux coupes budgétaires est indispensable pour faire barrage à l’ensemble du programme de démantèlement social et culturel que la droite et l’extrême droite entendent appliquer en Ville de Genève ces trois prochaines années», estime Ensemble à Gauche. La coalition laisse entendre que d’ici 2020, ces partis veulent couper au moins 50 millions dans le budget de la Ville, en attaquant toute une série de prestations et de services jusqu’ici garantis à la population.

La coalition dénonce aussi l’entêtement de la droite, rappelant qu’en juin 2016 les Genevois avaient déjà rejeté à plus de 60% des coupes budgétaires imposées par la droite avant budget 2016. Alors, bis repetita placent à l’occasion du scrutin de l’automne?