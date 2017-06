Implenia dans le viseur du SIT

«Cette affaire est définitivement l’affaire de trop dans le secteur de la construction à Genève, gangrené depuis des années par des pratiques mafieuses cautionnées par des entreprises d’envergure telle qu’Implenia!» Le syndicat SIT ne mâche pas ses mots pour exprimer son exaspération. De quoi s’agit-il? En décembre dernier, le syndicat accompagnait une quinzaine d’employés de l’entreprise sous-traitante Multisol Chapes dans un mouvement de grève sur un chantier genevois: le SIT dénonçait alors des employés sous-payés, des arriérés de salaire et de cotisations sociales et de nombreuses irrégularités, ainsi qu’une entreprise aux poursuites à hauteur de plus de 700’000 francs. La société avait d’ailleurs été radiée du Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil (GGE) pour défaut de paiement des cotisations sociales. Au final, presque tous les employés avaient démissionné. Le SIT dit alors avoir informé plusieurs entreprises de la situation, dont Implenia, numéro un de la construction en Suisse.

Quelle n’a donc pas été sa surprise de découvrir récemment que la même entreprise, dont l’administrateur Aziz Kosmann, explique le syndicat dans un communiqué, «fait l’objet d’une dénonciation pénale du SIT depuis le 9 décembre dernier et est poursuivie en justice par ses anciens ouvriers pour des arriérés de salaire s’élevant à près de 800’000 francs», continuait à travailler pour le compte d’Implenia et «continuait à exploiter de nouveaux travailleurs, manifestement sûre de son impunité ou de ses solides soutiens».

Mardi, le SIT ainsi que plusieurs ex-employés de Multisol Chapes ont ainsi accompagné sur le chantier, en signe de protestation, un jeune travailleur nouvellement engagé par l’entreprise qui en serait déjà à 25’000 francs d’arriérés de salaire. Le syndicat a également rencontré la direction d’Implenia, mais sans obtenir satisfaction. «Le SIT a exigé aujourd’hui des dirigeants d’Implenia qu’ils assument une bonne fois pour toutes leurs responsabilités et assurent le payement de ces arriérés. Mais après d’interminables discussions empreintes de mauvaise foi et malgré le fait évident qu’ils avaient poursuivi leurs relations contractuelles avec Multisol Chapes SA en parfaite connaissance de cause, ils ont finalement refusé d’assumer une quelconque responsabilité se lançant dans d’invraisemblables arguties juridiques», accusait-il en fin de journée dans un communiqué.

«Il faut que l’on se le dise aujourd’hui dans notre belle Genève, des travailleurs de la construction, tous les jours vivent dans un état de misère et de dénuement total, alors qu’ils participent activement au développement de ses infrastructures et cette situation n’est plus tolérable. Le SIT dit STOP et exige des autorités politiques et judiciaires qu’elles prennent les mesures qui s’imposent», s’indignait encore le syndicat. Jeudi celui-ci a poursuivi sa pression sur Implenia en organisant un piquet syndical devant le siège de l’entreprise.

Contactés mardi par Le Courrier, l’administrateur de Multisol Chapes a parlé d’«accusations infondées», alors que le responsable de communication d’Implenia a dit attendre des justificatifs de la part de Multisol Chapes pour pouvoir vérifier les accusations proférées. Affaire à suivre.