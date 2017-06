La «manif monstrueuse» débarque

Le temps est compté pour le collectif Xénope, qui occupe depuis 2012, suite à un accord avec le Conseil d’Etat, l’ancienne station zoologique au 154, rue de Malagnou à Chêne-Bougeries. En 2013, un contrat de bail de quatre ans a été signé avec l’Office des bâtiments (OBA), mais il n’a pas été prolongé au-delà du 30 juin 2017, malgré les promesses faites. Motif invoqué par le Conseil d’Etat: après travaux, celui-ci veut désormais réquisitionner le bâtiment pour héberger une trentaine de requérants d’asile de l’Hospice général. Et pour ce faire, il n’hésite pas à employer l’intimidation contre la quinzaine d’occupants de ce lieu collectif et autogéré.

Le 26 avril, la brigade de renseignements de la police cantonale a perquisitionné l’endroit, arrêtant un membre de l’association, relâché le lendemain. Face à ces attaques, le collectif a décidé de déposer un recours au Tribunal des baux et loyers sans se faire beaucoup d’illusions sur le succès de la démarche. «Les espaces consacrés aux cultures alternatives, à l’organisation de l’expression collective et politique de la jeunesse, à l’expérience concrète de l’autogestion sont insuffisants, pire, ils se raréfient sous le coup d’une politique d’aménagement toujours plus élitiste et dédiée uniquement aux grandes entreprises marchandes et à la spéculation immobilière», constate amèrement le collectif.

Il a donc contacté une trentaine d’associations comme le syndicat étudiant de la CUAE, Solidarité Tattes ou la coopérative d’habitations de la Ciguë, mais aussi des partis de gauche (PS, Verts, Ensemble à Gauche) et des syndicats (CGAS, SSP) pour organiser une «manifestation monstrueuse» le 1er juillet et dénoncer cet état de fait.



«Le Conseil d’Etat joue sur la division»

A l’occasion d’une conférence de presse dans une salle de réunion du syndicat SIT, bourrée à craquer, les organisateurs de la mobilisation ont tout d’abord refusé l’instrumentalisation du cas Malagnou par le Conseil d’Etat. «Il est scandaleux d’opposer deux populations précaires, que sont les migrants et les jeunes étudiants», a ainsi dénoncé Sandra Dubuis du Perce-frontières, collectif issu de la lutte contre l’hébergement des requérants dans des bunkers. Elle a aussi dénoncé le manque d’empressement du gouvernement à remédier à cette situation, rappelant qu’en deux ans, Mauro Poggia n’avait fourni que deux bâtiments pour l’hébergement des migrants, l’un à Appia…obtenu par le mouvement No Bunkers et l’autre (foyer Franck-Thomas) ayant été sauvé de la destruction par ses habitants même.

«Le Conseil d’Etat joue sur la division des luttes, il ne faut pas succomber à ce piège», a renchéri un représentant de Solidarité Tattes, rappelant que ce foyer d’hébergement collectif, qui a subi un incendie est, hier comme aujourd’hui, surpeuplé avec des graves risques pour la sécurité de ses locataires. Pour leur part, la CUAE et la coopérative de la Ciguë ont expliqué que la situation du logement pour les jeunes est désastreuse. «On ne trouve que 3’500 lits pour les personnes en formation alors qu’elles sont 22’000 dans tout le canton. Les logements sont chers, les listes d’attente longues. Cette crise du logement est conforme aux désirs des milieux mobiliers et à leurs alliés», ont dénoncé les deux organisations.

Demande de lieux collectifs et autonomes

Plus globalement, les intervenants ont plaidé aussi pour un droit au logement et à la ville. «Le parc immobilier ne répond pas aux besoins prépondérants et aux moyens financiers de la population», a critiqué Jean-Pierre Fioux, du collectif genevois d’associations d’habitants de quartiers.

Avec des pistes de changement: «L’accès à des territoires communs et nécessaires et légitime. Nous avons besoin de lieux collectifs et autonomes pour repenser la ville comme un tissu social, créatif, égalitaire et accessible à tous. Il faut pouvoir créer des territoires autonomes et diversifiés favorisant nos imaginaires et capables de créer du lien avec le monde paysan et tendre vers la souveraineté alimentaire», souligne ainsi les Jardins de Cocagne, coopérative genevoise de production et de consommation de légumes biologiques fondée en 1978. «Nous avons besoin d’espaces libres et collectifs, permettant rencontres et partages, des lieux pour la création, la culture et la convivialité», estiment aussi les Verts.



Des méandres administratifs

Ainsi en va-t-il du projet de La Bulle à Chêne-Bourg. Regroupant des habitants de la localité et des jeunes motivés, ce collectif voudrait reprendre la maison d’un garde-barrière désaffectée, appartenant à l’Etat de Genève, aux abords de la ligne du Ceva pour en faire un lieu culturel, social, gratuit, permettant le dialogue entre les générations et en développant des espaces verts. Cependant, là aussi, le projet «est coincé dans les méandres administratifs», explique Marie Pernet, membre du comité.

Tous les intervenants défendent aussi la nécessité de favoriser les coopératives d’habitation. «Elles sont nécessaires, car elles permettent d’habiter autrement», souligne ainsi Sarah Klopmann, député écologiste et cheffe de groupe. Bref, face à la spéculation, aux expulsions et à la gentrification de la ville, il est plus qu’urgent d’encourager de nouvelles formes d’architecture intégrant la dimension sociale tout en faisant appel à l’imagination, «utopie concrète», permettant à l’homme de recouvrer la ville comme support de pratiques sociales autonomes, comme en rêvait déjà en 1968 le sociologue Henri Lefebvre dans son fameux livre Le Droit à la ville.

Manifestation pour le droit au logement, Défendons-nous, 1er juillet, 14h30, Place de la Navigation, Genève