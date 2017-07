L’image de Mireille Mathieu réinventée

Après la Vierge, le Christ et la ligne céleste bleu horizon du 11-Septembre avec explosion orangée sur l’une des Tours jumelles, il s’attelle aux portraits des pochettes discographiques de Mireille Mathieu qu’il « psychédélise » en cercles concentriques et déformations multiformes. Reeve Schumacher se passionne pour les images liées aux traditions sacrées et aux icônes contemporaines. Ses...