Jean-Pierre Leyvraz, une vie pour la solidarité et l’écologie

Le 30 juin, c’est une foule nombreuse, de camarades de la Fourmi rouge de Renens, du POP, de représentants des autorités, d’amis de toute une vie d’engagement, qui a tenu à rendre hommage à Jean-Pierre Leyvraz. Son engagement associatif, tiers-mondiste puis politique, l’a fait respecter et apprécier largement. Militant des Magasins du Monde et de la Déclaration de Berne, il a rejoint dans les années 80 la Fourmi rouge, alors POP et Progressistes, pour être actif localement, profitant de la possibilité de pouvoir le faire sans être membre du POP, réservé sur des aspects de politique internationale ou nationale.

Il était un écologiste avant l’heure et défenseur convaincu des transports publics et de leur développement, ce qui était son domaine professionnel de mathématicien à l’EPFL. Il a rappelé dans sa lettre de démission du Conseil communal en avril le sous-développement de l’époque des transports publics Lausannois à Renens, quand «pour aller en transports publics de la Piscine à la Gare de Renens il fallait passer par Chauderon», soit le centre de Lausanne.

Jean-Pierre Leyvraz a siégé durant 35 ans au Conseil communal de Renens qu’il a présidé. Il y a travaillé avec sérieux, constance, humour, alliant fermeté dans les valeurs et modération dans le ton. Au sein de la Fourmi rouge, il a également été un militant exemplaire, assumant jusqu’au bout ses responsabilités dans le comité. Il a écrit avec bonheur et régulièrement dans le journal de La Fourmi, aimant résumer avec finesse les sujets politiques les plus complexes.

Atteint dans sa santé depuis quelques années, Jean-Pierre a démissionné du Conseil communal en avril, avec une lettre de démission très «politique», rappelant les changements qu’a connus Renens. Il a reçu avec émotion depuis la tribune la «standing ovation» de tous les membres. Discret, doux, mais déterminé dans ses valeurs et idées, il a assumé son choix de faire appel à Exit une fois que la vie à son domicile ne serait plus possible.

Jean-Pierre Leyvraz a marqué Renens et va lui manquer, comme il va manquer à la Fourmi rouge. Merci Jean-Pierre!

Marianne Huguenin