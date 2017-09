La sécurité alimentaire au menu du vote

Forte de 150’000 signatures, l’initiative de l’USP a été déposée en juillet 2014 à la chancellerie. Elle demandait que la Confédération renforce l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires «issues d’une production indigène diversifiée et durable». Elle réclamait en outre des mesures visant «à la préservation des terres cultivées et à la mise en œuvre d’une stratégie de qualité». Elle demandait enfin que la Confédération veille à limiter la charge administrative pesant sur l’agriculture et à améliorer la sécurité des investissements.

Après de longs débats, le parlement a finalement opté pour un contre-projet au texte sous la forme d’un nouvel article constitutionnel «sur la sécurité alimentaire», approuvé par les chambres en mars dernier. «La Suisse serait le premier pays au monde à inscrire la sécurité alimentaire dans sa Constitution. La protection des terres cultivables n’a jamais été élevée au rang constitutionnel. L’enjeu est important», estime, dans les colonnes du Courrier, Jacques Bourgeois, directeur de l’USP, qui a finalement retiré son initiative. «Le nouvel article 104a vient compléter l’article 104 sur l’agriculture. Il s’agit d’un concept global qui tient compte de toute la filière de création de valeur – du champ à l’assiette. C’est en outre un complément indispensable à l’article 102 sur l’approvisionnement du pays dont l’objectif est de ne pas limiter aux seules périodes de crise les mesures de sauvegarde de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. L’article 104a de la Constitution a pour objet d’assurer à long terme un approvisionnement suffisant de la population en denrées alimentaires», estime encore l’USP, qui rappelle aussi qu’aujourd’hui le taux d’autoproduction agricole en Suisse est de 50%, le reste des denrées devant être importé.

Une réalité qui pourrait être accentuée, puisque le contre-projet demande que la Confédération crée aussi des conditions pour «des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire» et pour «une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché».

La gauche de la gauche en pleine méfiance

Pour sa part, le syndicat paysan Uniterre, qui défendra son initiative sur la souveraineté alimentaire en 2018, qui promeut une «agriculture paysanne indigène rémunératrice et diversifiée, fournissant des denrées alimentaires saines et répondant aux attentes sociales et écologiques de la population», a laissé la liberté de vote à ses membres. A l’inverse, l’Alliance pour la souveraineté alimentaire, qui regroupe depuis 2016 des membres plusieurs petites associations paysannes ou bio, s’est résolument positionnée contre le texte. «Plus de marché est incompatible avec plus de durabilité. Notre alliance ne s’oppose pas au commerce, mais elle estime que celui-ci doit être développé sur la coopération plutôt que la compétition», critique Pierre-André Tombez, président de l’association. «A quelles exigences et à quel «marché» faut-il aussi se soumettre? A celui qui prévaut actuellement, dominé par un oligopole formé de deux grands distributeurs qui détiennent 80% des parts du marché et qui ne laissent que des miettes aux paysans et aux ouvriers agricoles? Aujourd’hui, les paysans n’ont pas de véritables partenaires commerciaux», vitupère encore l’association.



Méfiance du marché

A gauche, le Parti socialiste suisse et les Verts soutiennent le contre-projet, les écologistes se félicitant que le texte cherche «à ménager les ressources (en particulier en évitant les pertes ou le gaspillage)».

De leur côté, solidaritéS et le Parti suisse du Travail-POP appellent à rejeter le texte. «Il est inacceptable que ce soit le «marché» qui fixe les prix et les quantités à produire. Cela consacrera plutôt l’insécurité que la sécurité alimentaire, ainsi que celle des paysans», a estimé le comité directeur du PST-POP, qui considère aussi que rien dans le texte n’empêchera la conclusion d’autres accords de libre-échange agricoles. A cet égard, Rudi Beerli, responsable d’Uniterre à Genève, cité dans Le Courrier, rappelait que la Confédération négociait actuellement avec la Malaisie. «Pour Uniterre, il ne serait pas concevable que la Suisse importe de l’huile de palme de cette région sans tenir compte de ce critère de durabilité», mettait-il en garde. Face à toutes ces ambiguïtés et incertitudes d’interprétations du contre-projet, la gauche de la gauche préfère soutenir clairement le texte de l’initiative sur la souveraineté alimentaire d’Uniterre.