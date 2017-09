Le retour gagnant des néoconservateurs américains

Par Pierre Guerlain, paru dans Recherches internationales (Texte adapté par la rédaction) Il est clair que Trump ne connaît pas grand-chose aux phénomènes politiques et économiques, qu’il n’a pas l’envergure intellectuelle pour comprendre l’assurance santé ou les relations internationales et qu’il semble changer d’avis et de politique au gré des influences diverses qui s’exercent sur...