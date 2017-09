Les aides-soignants du plus grand bloc opératoire des HUG en colère

Le lundi 11 septembre, les aides-soignants du bloc Opéra, le plus grand des HUG, soutenus par le SSP et le SIT se sont rassemblés en fin d’après-midi sur la rotonde située devant l’entrée principale des Hôpitaux universitaires. Ils se sont ensuite rendus auprès de la direction pour lui remettre une pétition munie d’une cinquantaine de signatures demandant le retour aux journées de 8 heures, des postes supplémentaires ainsi que le respect des engagements antérieurs et de la Loi sur le travail.

En effet, au mois de juin, la direction des HUG a décidé sans consultation préalable du personnel et des syndicats d’augmenter à 10 heures la journée de travail. La mesure est entrée en vigueur le 11 septembre. «Ce changement ne se justifie pourtant pas: des équipes se relaient durant toute la période d’ouverture du bloc de tôt le matin à tard le soir. Le SSP a plusieurs fois écrit à la direction pour faire part de la nette opposition du personnel à cette nouvelle dégradation de ses conditions de travail et pour demander une réunion avant l’entrée en vigueur de ces nouveaux horaires. En vain», explique le Syndicat des services publics. Le SSP ajoute que les conditions de travail des aides-soignants,«maillon essentiel de la chaîne de soins», ne cessent de se dégrader avec un manque chronique de personnel, une complexité croissante de l’activité, une augmentation de la charge de travail et un environnement difficile (travail sans lumière du jour). Face à cette fin de non-recevoir de la part de la direction, le personnel se réunira prochainement pour décider de la suite à donner à la mobilisation.