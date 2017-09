Un oui pour plus de démocratie

Déposé en mai 2016 par le groupe parlementaire Ensemble à Gauche (EaG), le projet de loi constitutionnelle intitulé «Renforçons les droits populaires» se propose de «faciliter l’exercice du droit d’initiative et du droit de référendum». Pour ce faire, le projet stipule «que 3% (contre 4% actuellement) des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution». Ainsi, il suffirait de 7’697 signatures contre 10’263 aujourd’hui pour déposer une initiative. Un référendum exigerait 5’131 signatures contre 7’697 paraphes actuellement. Dans les communes de 5’000 à 30’000 habitants, le nombre de signatures nécessaires doit correspondre à 8% de l’électorat contre 10% aujourd’hui.

Des citoyens moins bien lotis qu’à Zurich

Lors des débats au Grand Conseil en janvier dernier, la gauche a défendu son projet, en expliquant la difficulté croissante de l’exercice démocratique. «La récolte de signatures n’est pas devenue plus facile malgré l’augmentation du nombre de citoyens, elle est en réalité devenue plus difficile avec la raréfaction importante du vote à l’urne et son remplacement par le vote par correspondance», a ainsi expliqué le socialiste Cyril Mizrahi.

Pour EaG, Pierre Vanek a rappelé que dans le canton de Zurich, qui compte 900’000 électeurs, le référendum ou l’initiative législative requiert 6’000 signatures, soit 0,7% du corps électoral. «On a vraiment un problème, les droits populaires des citoyens genevois de tous bords sont bridés et réduits par rapport à ceux qu’ils auraient l’honneur, le plaisir et le pouvoir d’exercer s’ils résidaient à Zurich», a souligné le député. Des arguments que n’avaient pas voulu entendre en janvier le PLR, le PDC et le chef du gouvernement François Longchamp, qui voulaient une hausse du nombre de signatures du fait de l’augmentation de la population, tout en rappelant que la nouvelle constitution avait allongé les délais de récolte de signatures pour les référendums pendant les vacances d’été et de fin d’année. Une salve qui n’avait pas fait fléchir le Grand Conseil, qui s’était résolument positionné en faveur de ce renforcement des droits politiques. Au peuple maintenant de transformer cet essai.