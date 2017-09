La chambre, lieu de tous les imaginaires

Par Chistophe Péquiot

Le solo de la chorégraphe et interprète franco-suisse Perrine Valli s’inspire des univers croisés de la poétesse Emily Dickinson, de la danse de mort et marche funèbre qu’est Il était une fois dans l’Ouest, western mythologique signé Sergio Leone et de peintures. Ainsi celles de Balthus, leur mystérieux ballet rituel de personnages pendulant entre l’érotisme et la mort, et empreint d’un sacré des profondeurs.

Le travail sur les bras qui ondulent, suivent de lignes parallèles, une diagonale passant de la prière, à la lamentation en évoquant le vol méditatif d’un oiseau marque autant que la musique inquiète et venteuse, sourde, organique et atmosphérique signée Eric Linder. Rapatriant le rock progressif et ambient, la colonne sonore permet au spectateur de visualiser quelque chose de caché dans les images. Un trek en musique et un rêve éveillé.

Les mains, elles, se font éventail, nuage duveteux et gracile, scellant les rideaux sur une vue depuis la chambre comme au détour d’une toile du peintre américain le plus célèbre, Edward Hopper. La pièce en retrouve le caractère mystérieux et mélancolique d’intérieurs de chambres d’hôtel et leurs figures immobiles, comme figées dans l’attente de leur destin.

La chambre, lieu de projections

«L’histoire pourrait se dérouler dans une petite chambre d’hôtel avec la présence-absence d’objets qui ne sont pas figurés sur le plateau mais manipulés par la danseuse. Il y a un espace solide, matérialisé entre le lit, le banc et la tombe, où le corps s’allonge ou s’assied. La danse nait ainsi d’un espace restreint habité de la volonté de penser la scénographie à l’image d’un scénario narratif, qui tend néanmoins vers l’abstraction», relève Perrine Valli.

Traversé d’un clair-obscur lumineux, ce récit caméral, réflexion sur la construction de l’intimité moderne, s’apparente aussi à une promenade poétique à travers des scènes pouvant partir de gestes concerts décalés du film de Leone. On découvre effectivement la danseuse allumer une cigarette non figurée, attendre sur un quai de gare de fiction, jouer avec d’invisibles objets ou remonter un sceau imaginaire d’un puits.

Cette dernière action scénique est une référence à la scène du puits précédant le massacre commandité d’une famille qui attend une future épouse et mère dans le western de Leone. Modulant les âges de la vie, de la petite fille à la femme, le solo joue sur univers mental à la fois hyperréaliste et suggéré. Il déploie le contraste entre abstrait et concret, réel et irréel, fantasme et véracité comme dans les sculptures de l’Australien Ron Mueck. Chez cet ancien collaborateur du Muppet Show, le factice semble vrai pour passer tout le spectre de la condition humaine. Il met en avant le magique et le surréaliste qui intrigue. A son image l’oeuvre chorégraphique de Perrine Valli renvoie souvent aux histoires qui n’existeront que dans nos têtes. Il change la direction de notre regard sur un univers qui s’est toujours voulu accessible au plus grand nombre en restant indépendant, sur le plateau de concepts ou prérequis, pour pouvoir en profiter.

Il existe aussi, furtivement, un personnage masculin dans le spectacle. Pour le décrire, l’artiste revient au peintre Balthus où l’homme est à la fois «souvenir et élément perturbateur». Il ramène au cow-boy à l’harmonica joué par Charles Bronson dans le long-métrage de Leone, un homme qui trouble l’intrigue sans que l’on sache ce qu’il a fait avec clarté.



Attente, mort et renaissance

D’Emily Dickinson, qui passa une grande partie de son existence recluse dans sa chambre comptant deux bureaux, l’artiste n’a pas oublié que l’écrivaine connu d’importantes difficultés comme femme à être publiée de son vivant. «Elle se trouve confrontée à des hommes qui s’opposent à sa personne ou veulent la diriger dans son écriture. De plus, Dickinson semble en désaccord avec la société de son temps, ne voulant se marier et antireligieuse. Elle n’a d’autre solution que de s’isoler, ce qui est déjà une petite mort.»

Magnifiée par les bruits ambiants, qui font orchestre pour hanter le silence aussi lourd que le soleil, la scène du train d’ Il était une fois dans l’Ouest évoquée par la bande son du début de la pièce renvoie à la fixité des attitudes, la lenteur chorégraphiée des gestes, l’ensorcelante et minimaliste musique d’Ennio Morricone (trois notes d’harmonica). Pour la chorégraphe, le film représente «les âges de la vie. Ce qui m’intéresse aussi dans ce western spaghetti, c’est l’univers masculin qui renvoie aux lettres d’Emily Dickinson (‘Lettre à l’amant, au précepteur’) et que je voulais intégrer dans mon travail».

Le western distille une atmosphère irréaliste alors que la scène évoquée est celle de l’attente distendue des tueurs à la gare. La pièce dansée explore aussi l’espace de la chambre dans les artes moriendi. Ou l’art de bien mourir à l’époque moderne traduit notamment par des livrets de prédicateurs alors que la mort est appréhendée comme un moment crucial qu’il faut bien préparer. Présentant ainsi toute une gamme de postures de gisantes éphémères se veut aussi une méditation sur la disparition et l’attente. «Dès le titre de la chorégraphie cette notion de l’attente est présente avec l’idée d’inconnu», souligne la chorégraphe.

Du côté de Sergio Leone, l’harmonica que joue Charles Bronson rime ainsi avec l’attente du personnage de pouvoir faire son deuil, et, partant, de tuer Frank, celui qui lui a créé son trauma. «Tout le film correspond au climat d’attente qui imprègne la pièce.» On assiste in fine à une forme de printemps du corps avec le bourgeonnement du dos nu de la danseuse. Il perce d’une terre noire figurée par un immense tissu ramenant à une terre plissée, crépusculaire, nocturne voire à un linceul ou un simple drap du sommeil dont l’interprète se recouvre maintenant.

«Si dans cette chambre un ami m’attend…». Théâtre de l’Orangerie, 16 et 17 septembre 2017. Rens : www.thetreorangerie.ch et www.perrinevalli.fr