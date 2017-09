Pas de mesures ambitieuses contre le chômage à Genève

Gauchebdo compte sur le soutien de ses lecteurs! Pour payer votre journal ou nous soutenir par un don ou un abonnement, rendez-vous ici.

Cette semaine, le Grand Conseil genevois a rejeté le «projet de loi en matière de chômage et d’emploi» proposé par l’Alternative (Ensemble à Gauche, socialistes et Verts). Pour rappel, celui-ci avait été déposé en 2014 suite au constat de l’«absence de résultats probants» de la politique cantonale genevoise en matière de chômage et notamment de «l’émergence de sous-enchère salariale et de sous-statuts du travail», provoquée par des mesures telles que les Emplois de solidarité (EdS) ou autres activités «d’occupation», destinés aux chômeurs.

Un changement total de paradigme

Représentant un changement total de paradigme, le projet proposait la création d’emplois dans le secteur public, notamment en transformant tous les postes de stages ou destinés à l’«insertion» des chômeurs en véritables postes. Il ambitionnait également de développer la formation et s’opposait à la stigmatisation des chômeurs. Il s’agissait «d’assainir ce qui est devenu le ‘business’ de la réinsertion», selon les termes de Jocelyne Haller, députée Ensemble à Gauche et l’une des initiatrices du projet. «C’est ambitieux, mais à la mesure des défis posés par le chômage et la détérioration du marché de l’emploi», soulignait Ensemble à Gauche en 2014.

«La droite a jugé notre projet irréaliste et trop coûteux. Par contre, quand il s’agit des grandes entreprises et des privilégié-e-s, elle trouve sans problème des centaines de millions», a dénoncé cette semaine Jocelyne Haller, suite à l’échec de la loi devant le Grand Conseil. Et d’ajouter: «Une fois de plus, la droite étale son mépris des classes populaires et son soutien indéfectible aux privilégié-e-s.»

Malgré le refus de son texte, Ensemble à Gauche assure dans un communiqué que «le débat va se poursuivre. D’autres suites, sous diverses formes, sont d’ores et déjà prévues».