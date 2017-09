Le financement des TPG bétonné

«La décision du parlement entérine le fait que l’Etat doit impérativement fournir les ressources nécessaires pour compenser les coupes dans les prestations et assurer le développement indispensable des TPG», explique Pierre Vanek, député d’Ensemble à Gauche (EàG). Le 22 septembre, c’est par 48 voix contre 45, que le Grand Conseil a décidé d’approuver une modification de la loi sur les TPG, soutenue par EàG, le PS et le MCG.

La modification légale prévoit qu’en cas de baisses de tarifs des transports publics, l’Etat a l’obligation de compenser automatiquement la baisse éventuelle des rentrées et qu’une augmentation des tarifs ne peut en aucun cas donner lieu à une réduction de subvention pour les opérateurs. «Cette décision reconnaît enfin que les tarifs ne sont pas une ‘variable d’ajustement’ acceptable pour le budget des TPG», explique encore le député. Elle correspond aussi à une obligation légale découlant du droit supérieur, obligation inscrite dans le droit fédéral à l’art. 28 de la Loi fédérale sur le transport des voyageurs. Le rattrapage actuel devrait avoisiner la vingtaine de millions de francs.

Un triple rejet des hausses de tarifs

«Ce vote majoritaire du Grand Conseil met enfin un terme à la tentative PLR-PDC visant à étrangler les TPG pour punir les électeurs et les usagers des transports publics pour avoir refusé, par trois fois, toute augmentation antisociale et anti-écologique de tarifs des transports en commun à Genève», précise encore Pierre Vanek.

Rappelons que les Genevois ont approuvé par deux fois une baisse des tarifs et abonnements via une initiative populaire cantonale de l’Avivo en 2013, puis 2014, après invalidation de la première votation populaire. Le 21 juin dernier, les électeurs se sont encore opposés à une hausse des tarifs concoctée par la droite et combattue par un référendum d’EàG. A chaque fois, le Conseil d’Etat – notamment le Conseiller d’Etat, Luc Barthassat, et la droite avaient agité mesquinement des menaces de réduction de prestations ou de cadences.

Face à ces menaces, EàG prévoyait d’ores et déjà de lancer une initiative pour assurer un financement pérenne des TPG. «Aujourd’hui, le texte de l’initiative législative que nous entendions lancer, si nécessaire, avec le PS et tous les partisans du développement des transports en commun, vient d’être adopté directement par le parlement. Engagement tenu donc, tarifs populaires maintenus, financement des TPG garanti!», se réjouit Pierre Vanek.