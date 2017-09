L’initiative pour une caisse publique genevoise validée

Cette semaine, Le Conseil d’Etat genevois a constaté l’aboutissement de l’initiative populaire constitutionnelle cantonale, lancée par le PdT en mars dernier et intitulée «Pour une caisse d’assurance maladie et accidents genevoise publique à but social». Forte de 14’400 signatures, l’initiative a engrangé nettement plus de paraphes que les 10’263 nécessaires. Le pari est gagné.

Rappelons que cette caisse maladie genevoise publique à but social, ayant pour mission de garantir aux personnes domiciliées dans le canton une couverture de soins complète, sera constituée sous forme d’établissement public autonome. «Cette caisse publique est une nécessité pour protéger les personnes ayant besoin d’une couverture pour les frais médicaux et pharmaceutiques. De plus, la caisse cantonale étant expressément une caisse à vocation sociale, ses dirigeants auront pour tâche prioritaire de tout mettre en œuvre pour alléger le poids des primes et d’assurer une transparence totale», estimait le parti au moment de lancer son initiative cantonale.