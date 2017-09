Vaud adopte une loi cantonale sur les violences domestiques

En troisième débat, le Grand Conseil a mis la touche finale cette semaine à la loi d’organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD). Le texte renforcera le mécanisme d’expulsion des auteurs de violence domestique du domicile conjugal, pérennisant une pratique mise en place depuis 2015 dans le cadre d’un paquet de mesures transitoires urgentes. «Avant, la pratique consistait à mettre à l’abri la victime et les enfants (notamment dans des centres d’accueil tel que celui de MalleyPrairie).

Aujourd’hui, Il est considéré comme préférable d’expulser l’auteur, surtout pour maintenir les enfants dans leur lieu de vie habituel», notait le rapport de la commission chargée d’étudier le projet. Les auteurs de violence pourront donc être expulsés immédiatement du logis et ce durant trente jours contre quinze actuellement. La loi introduit également trois entretiens socio-éducatifs obligatoires pour les auteurs de violence dans le but de limiter la récidive.

Par ailleurs, elle donne la possibilité pour le juge d’astreindre l’auteur de violence ayant été expulsé à porter un dispositif de surveillance électronique, sous réserve de la modification légale du droit fédéral. «Ce dispositif utilisé en Espagne et en France permet ainsi de contrôler que la victime n’est pas harcelée et exposée à un nouveau cycle de violence», précisait le rapport de la commission chargée d’étudier le projet. Le Grand Conseil a cependant refusé de suivre la proposition de l’écologiste, Christian Van Singer, qui demandait la séquestration policière à titre provisoire et préventif des armes à feu en possession de l’auteur des violences.