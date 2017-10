Le droit au logement au gabarit géant

Suite à la mobilisation réussie de la «manifestation monstrueuse» du 1er juillet, qui avait réuni près de 1’500 personnes dans les rues genevoises, le comité unitaire du collectif Prenons la ville, qui regroupe de nombreux acteurs qui vont de la CGAS (communauté genevoise d’action syndicale) à la gauche genevoise et aux Verts, en passant par le collectif Xénope, la CUAE et Perce-frontières, a décidé de remettre la compresse. Cette fois-ci, la manifestation comptera sur la présence de l’Asloca, qui a appelé ses membres à participer à la mobilisation.

Au menu des revendications, construction de logements abordables, lutte contre la gentrification, ouverture de lieux collectifs autogérés, liberté de manifester. «Pour cela, il faut commencer à revendiquer des outils de ces politiques à savoir l’expropriation des logements et locaux commerciaux vides, le développement de sanctions contre les propriétaires ne pratiquant pas les baisses de loyers, la liberté totale de manifester, etc.», explique Ensemble à Gauche, qui sera de la partie.

«Une pénurie provoquée par les promoteurs»

«Aujourd’hui, plus de 8’000 personnes sont inscrites à l’office cantonal du logement en attente d’un logement social. Sans compter les demandes de logements abordables qui concernent notamment la classe moyenne», souligne de son côté l’Asloca, qui revendique des «logements abordables pour tous». L’association de défense des locataires dénonce une «pénurie provoquée», découlant de choix politiques qui ont favorisé la construction de villas ou d’appartements haut standing et l’enrichissement des promoteurs qui jouent sur la spéculation. Face à cette situation, elle exige la mise en place d’une politique sociale du logement ainsi qu’un plan de constructions de logements abordables. De leur côté, les Verts défendent la mixité sociale pour favoriser des quartiers vivants et accueillants, tout en faisant la promotion de coopératives participatives.

Pour sa part, la Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE) dénonce les menaces d’augmentation des loyers à la Cité-Universitaire, de même que les conditions précaires de logement dans les résidences étudiantes, notamment du fait de baux de courte durée renouvelables d’année en année. Quant au collectif Xénope, toujours sous la menace d’une évacuation de la part de l’Etat, il défend le maintien d’un lieu de vie collectif dans sa maison, rue de Malagnou. Bref, la manifestation, qui regroupera tout ce que Genève compte de locataires et de mal-logés, de défenseurs d’une autre façon d’habiter ou de tenants d’une réappropriation conviviale de la ville, seront de la fête.

Manifestation pour le droit au, logement, samedi 7 octobre, 17heures, Place des 22 Cantons, Genève.