Plus qu’un mois pour signer Zéro Pub

Plus qu’un mois pour signer Zéro Pub

Plus un seul panneau d’affichage publicitaire commercial en ville de Genève, c’est le souhait des partisans de l’initiative municipale Zéro Pub, qui récoltent des signatures dans la ville du bout du lac depuis le début de l’été et encore jusqu’au 7 novembre.

«Il s’agit d’ouvrir le débat sur cette pollution visuelle. Il y a d’autres moyens aujourd’hui de faire de la pub, nous n’avons pas besoin dans la rue d’affiches qui en plus promeuvent la plupart du temps des produits ni éthiques ni durables», explique Eric Ragni, de l’association Quartiers collaboratifs, l’une des organisations à l’origine de l’initiative, avec le Réseau objection de croissance, Genève sans pub et le GLIP (Genève libérée de l’invasion publicitaire). Il précise toutefois que les publicités pour des événements culturels, festifs ou associatifs seront maintenues. «Mais actuellement, la plupart des affiches concernent des assurances, du crédit, des voitures ou du fast-food», constate le militant.

Démarche soutenue par les partis de gauche

Ensemble à Gauche, le parti socialiste et Les Verts ont affiché leur soutien à la démarche. Elle «répond à un objectif écologiste de longue date: voir la publicité commerciale bannie de l’espace public. Elle permettrait ainsi de libérer notre Cité de cette pollution visuelle non sollicitée qui véhicule au demeurant bien trop souvent des stéréotypes tout en poussant la population à la surconsommation», déclarent ces derniers dans un communiqué, rappelant que le parti a déposé une motion demandant «une trêve publicitaire annuelle de deux semaines» au Conseil municipal. Le socialiste Sylvain Thévoz avait lui aussi rédigé une motion demandant à la ville d’offrir régulièrement un certain nombre de panneaux blancs pour encourager la créativité de la population, après que la libération de 3’000 panneaux en janvier dernier ait titillé la fibre artistique de nombreux habitants.

Comment se passe la récolte de signature? «Environ 50% des gens sont très enthousiastes, d’autres hésitent, disent que la pub ne les dérange pas. Dans ce cas, nous tentons d’expliquer les choses et de les convaincre de laisser la population se prononcer», confie Eric Ragni. Les initiants ont encore un mois pour assembler les 4000 signatures nécessaires.

Les feuilles de signatures peuvent être téléchargées ici.