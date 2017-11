Des licenciements par procuration

Par Christophe Pequiot

En 2007, Lars von Trier réalise Le Direktør grâce à un logiciel qui propose plusieurs plans pour une même séquence. Sans équipe technique autre que le cinéaste démiurge qui fait la voix off d’une «comédie parfaitement oubliable», la fiction voit ses plans se succéder avec à-coups, faux raccords, décadrages. Un procédé qui peut amener ainsi à une certaine exaspération sur les respects du Dogme 95, «vœu de chasteté cinématographique», jamais réellement appliqué en la réalité de ses commandements. Un Dogme rappelé par une actrice qui joue une avocate et ex-compagne du comédien au chômage de l’histoire.

Le pitch? Plus un mensonge se prolonge, plus ses ramifications se font douloureuses et complexes. C’est à un jeu de poupées russes et de massacre qu’invite le directeur d’une petite entreprise à l’activité volontairement floue. Lors de sa création, avec l’argent de ses collègues, son directeur avait imaginé un président fictif se trouvant aux Etats-Unis. Ce sont ses collaborateurs qu’il va mettre sur le carreau, lors du rachat, pour son seul profit, de la boîte norvégienne par un ubuesque repreneur islandais.

Soumission volontaire

A l’image du capitalisme qui avance souvent masqué, rebaptisé «capitulisme» par le metteur en scène, adaptateur et dramaturge Oskar Gomez Mata, la stratégie directoriale de dissimulation est veule, machiavélique et périlleuse à souhait.

Le PDG Rayn (Christian Geffroy Schlittler, paternaliste inquiet à souhait) se fait passer pour simple employé en manque d’amour et de reconnaissance de la part ses collègues. Il imagine un scénario pour faire passer la pilule de ses décisions impopulaires et d’un management égotique, erratique, incompétent et paternaliste.

Incapable de reconnaître son mensonge, celui qui se révélera un «vrai salaud» débauche un comédien au chômage. David Gobet distancié dans un vrai-faux jeu impressionnant ne jure que par un obscur mentor théâtral, Gambini, pour jouer le rôle du patron et signer la vente de l’entreprise avec les acheteurs.

Au plateau, on retrouve un casting rompu aux exercices d’improvisation axés sur une forte présence physique et sur l’impression que le jeu des comédiens s’invente et s’interroge sur l’instant. Un jeu auquel excelle l’agence Louis-François Pinagot de Christian Geffroy Schlittler, les belges de TG Stan ou les Français des Chiens de Navarre. Un procédé culminant avec le comédien engagé qui joue son rôle sans véritable direction. D’abord manipulé et instrumentalisé, il refusera le «happy end» annoncé au nom de la reconnaissance de son art et du respect du rôle écrit par le vrai directeur.



«Les Idiots»

On apprécie ce jeu mis en abyme qui imite la déraison, les corps pathologiques. Ce, singulièrement dans le «retard mental» modulé chez l’extraordinaire Camille Mermet. La comédienne est troublante dans les rôles en lisière de disparition et d’effacement de soi, tout en s’y perdant jusqu’ à un malaise burlesque neurasthénique qui tutoie la grâce des plus grands (Tati, Llyod et Keaton). Travaillant constamment à troubler les habitudes du spectateur et à jouer leurs partitions en dehors de sa «zone de confort», le jeu des acteurs retrouve ce qui fit la fortune critique du premier film de von Trier, Les Idiots, et plus tard de sa série tv The Kingdom oscillant entre cauchemar et bouffonnerie. Au point de renforcer l’impression que ces personnages évoluent dans un monde à part, expérimental, distinct de la réalité.

Créée dans le cadre du dernier Festival de La Bâtie, la version théâtrale accentue jusqu’au farcesque la misogynie et la misanthropie du cinéaste ainsi que ses phobies hypocondriaques, ses conflits récurrents avec les acteurs, ses velléités dépressives et violentes bien rapatriées dans la mise en jeu des comédiens. Pour les personnages féminins, on passe ainsi de la simple d’esprit amoureuse déçue du directeur imaginaire à la maîtresse femme qui se donne charnellement à une prétendue figure de pouvoir en serpentant par la dépressive chronique qui finit en lisière de folie en faisant le petit cheval sautant des chaises plastiques formant autant de haies.

D’autres sources filmiques de von Trier sont convoquées, notamment son penchant pour la lutte caricaturale entre le Bien et le Mal. Cette dernière donnait lieu à des dérives façon activités paranormales avec présence maléfique dans le dispensable et grotesque Antichrist. Et sur scène des postures de mains dessinant des cornes endiablées pour un final dévasté.

