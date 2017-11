On parle beaucoup de l’Espagne, en ce moment. A cause de deux fous furieux qui sont en train de mettre ce pays à feu et à sang: le président espagnol Mariano Rajoy (depuis 2011) et le président indépendantiste de la Catalogne Carles Puigdemont (depuis janvier 2016). En séjour linguistique à Madrid en 2006, je regardais...