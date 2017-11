Fronde contre la hausse des taxes

Gauchebdo compte sur le soutien de ses lecteurs! Pour payer votre journal ou nous soutenir par un don ou un abonnement, rendez-vous ici.

Par Yannick Vuillème

Plus de 700 personnes sont descendues dans les rues de Fribourg le 9 novembre dernier pour protester contre la hausse des taxes universitaires de 180 francs par semestre, ceci dans l’université qui est déjà la plus chère de Suisse romande. Si cette hausse est approuvée, les étudiants fribourgeois devront payer 1670 francs par année pour continuer leur formation. De plus, une taxe touchant les doctorants devrait voir le jour. La manifestation est venue troubler la quiétude d’un canton souvent en marge des contestations sociales.

Les leçons de l’expérience allemande

Les raisons profondes de cette hausse demeurent pour le moins obscures. D’après un communiqué diffusé par le Conseil d’Etat fribourgeois, elle doit servir à financer des projets présents dans la planification quinquennale de l’université et notamment l’introduction d’un master en médecine humaine. N’est-ce pas un argument un peu faible? Et cette mesure n’aura-t-elle pas pour conséquence de limiter l’accès à l’université aux classes populaires, ceci dans un des pays où le taux d’étudiants travaillant pour financer leur formation est parmi les plus élevés (75% à l’université)? Le rectorat répond que non, expliquant qu’il sera toujours possible de demander des réductions ou exemptions des taxes d’étude. Selon lui, l’accès universel aux formations académiques est donc toujours garanti.

Pourtant, l’histoire semble indiquer l’opposé. En effet, en 2004, les taxes universitaires ont été augmentées dans toute l’Allemagne. Une dizaine d’années plus tard, il a toutefois été constaté qu’en plus de restreindre le nombre d’étudiants universitaires, les bénéfices effectués via la hausse des taxes étaient perdus en frais liés à la hausse des demandes d’exemptions. Cette mesure ne serait donc pas bénéfique sur le plan économique. Par contre, elle met un peu plus à mal l’égalité des chances dans l’éducation.

Mais la remise en question de la mesure elle-même n’est qu’un aspect de la critique. En effet, la manière dont la réforme a été menée est aussi largement discutable. La décision a été prise sans aucune consultation, que ce soit des doyens, des étudiants ou de leur association. Et le manque de démocratie dont fait preuve le rectorat ne s’arrête pas là. Plusieurs professeurs et autres employés se seraient vus menacés s’ils s’opposaient ouvertement à cette hausse, sous prétexte qu’ils forceraient alors leurs étudiants à rejoindre leur position. De son côté, le rectorat ne s’est cependant pas privé d’envoyer des communiqués propagandistes!

Bâle et les EPF aussi concernées

Notons finalement que la hausse des taxes ne se cantonne pas à Fribourg. En effet Bâle ou les écoles polytechniques fédérales sont aussi touchées, avec une hausse prévue, pour ces dernières, de 500 francs par année d’ici 2021. La raison: «Une forte augmentation du nombre d’étudiants» et la volonté de «pérenniser le haut niveau d’enseignement que [les écoles polytechniques fédérales] visent», explique la direction de l’EPFL Celle-ci ajoute en outre que compte tenu des «[…] excellentes perspectives de carrière et de rémunération ouvertes par le diplôme, cette somme est modique». Un constat qui sous-entend que l’accès à l’université doit être un investissement personnel, et non pas un bien pour la société et qui implique une vision de l’éducation où chacun paye l’intégralité de ses études (à savoir jusqu’à 54’000 francs par année).

En réaction à ces mesures, des groupes se sont créés: «Bloquons la hausse» à l’EPFL et «Stop la hausse» à Fribourg. Pour le premier, qui vient de lancer une pétition, l’heure est à la récolte de signatures. Le second, plus pressé par l’agenda, organise quant à lui une assemblée générale des étudiants le 21 novembre à 19h30, après avoir déjà mené plusieurs actions concrètes, notamment une discussion rassemblant une centaine de personnes pour parler de l’avenir de la lutte. Au vu de la mobilisation du 9 novembre, la libéralisation de l’université a encore d’importants adversaires devant elle.