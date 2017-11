Mobilisation pour les sans-abri

Le 10 novembre au soir, une centaine de personnes sans-abri et solidaires a occupé la place lausannoise de Saint-Laurent sous le slogan «Sleep-out», jusqu’au lendemain matin. «Chaque nuit, le lieu d’hébergement d’urgence le Sleep-in, plein à craquer, est obligé de refuser 40 à 100 personnes. La Marmotte aussi doit refuser du monde, au point qu’un grand nombre d’hommes, ainsi que des femmes et des mineurs se retrouvent dehors», ont dénoncé les organisateurs de la manifestation: plusieurs associations dont La Maraude, le Collectif R, le Collectif Jean Dutoit, SOS Asile Vaud, le Collectif vaudois de soutien aux sans papiers, ou encore l’armoire à couverture. De plus, «la police les chasse des lieux qu’elles ont trouvés pour se reposer», ajoutent-ils, dénonçant du harcèlement policier. Et d’en appeler à la ville et au canton pour mettre en place des solutions.