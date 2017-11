Des bâtons dans les roues de la «machine Dublin»

Ce lundi, un appel «contre l’application aveugle du règlement Dublin», signé par 33’000 personnes et plus de 200 organisations a été transmis au Conseil fédéral. Porté par Amnesty International, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Solidarité sans frontières, Droit de rester Neuchâtel, le Collectif R et Solidarité Tattes, il demande que les autorités fédérales traitent les demandes d’asile de personnes arrivées en Suisse par un autre pays européen, lorsque des motifs humanitaires et de compassion le justifient, plutôt que de les renvoyer dans ce premier pays européen de passage.

«La Suisse est l’un des pays qui applique le plus strictement la procédure Dublin. Ce formalisme excessif porte non seulement atteinte à la santé psychique voire physique des personnes, mais conduit également à des violations des droits fondamentaux et des droits de l’enfant», dénonce le texte de l’appel. Lors d’une conférence de presse, le cas de familles séparées, une partie étant renvoyée et l’autre pas, a en particulier été pointé du doigt. «Si de nombreux rapports d’ONGs reconnues attestent des conditions d’accueil insuffisantes, voire indignes, dans plusieurs Etats européens, notamment en Bulgarie, en Grèce et dans certaines régions d’Italie, rien ne semble ébranler l’administration fédérale: la machine Dublin continue à tourner à plein régime, sourde et aveugle à l’évidence de ce qui l’entoure», a dénoncé Juliette Fioretta, Solidarité Tattes.

Parmi les signataires, de nombreux politiques de gauche mais aussi de droite, comme Raphaël Comte, conseiller aux Etats, Philippe Nantermod, conseiller national ou encore Dick Marty, tous trois du PLR, ainsi que des personnalités et représentants de la culture.

Les rues lausannoises renommées

Le passage en Suisse romande, ces derniers jours, de la Bainvegni Fugitivs Marsch, marche qui fait le tour de la Suisse à pied pour réclamer une politique d’asile respectueuse des droits humains (nos éditions du 6 octobre et du 6 novembre), a également été l’occasion de dénoncer les accords Dublin. Lors d’une manifestation dans les rues de Lausanne vendredi dernier, 9 places et rues ont ainsi été renommées du nom de femmes renvoyées avec des enfants en bas âge, séparées de leur mari, ou alors qu’elles avaient subi des violences notamment sexuelles. Les conférences et projections organisées durant le week-end ont attiré une pléthore de participants. La marche était à Genève jusqu’au 23 novembre et se dirigera ensuite vers le Valais.