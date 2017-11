La grande Françoise Héritier n’est plus

On n’entendra plus sa voix, à la fois douce et ferme, les assertions révolutionnaires qu’elle exposait comme des évidences. Nous ne verrons plus son regard attentif, empathique, pénétrant auquel rien n’échappait. Nous sommes orphelins, surtout orphelines de cette grande dame qui a révolutionné l’ethnologie. Elle avait 84 ans mais semblait éternelle. Je connaissais son nom,...