Ensemble à Gauche réclame trois milliards à la BCGe

Le groupe Ensemble à Gauche (EàG) vient de déposer un projet de loi qui demande le remboursement par la Banque cantonale genevoise (BCGE) des 3,1 milliards alloués au sauvetage de la banque entre 2000 et 2009. «Cette perfusion pèse en effet chaque année plus lourd sur la dette genevoise, alors que la Banque cantonale vaudoise (BCV) et l’UBS ont quant à eux restitué les fonds mis à disposition de leur sauvetage», soutient Jean Batou, député d’Ensemble à Gauche.

Le projet de loi prévoit que l’Etat transforme le montant prêté en un «prêt subordonné» sur 30 ans, remboursable avec intérêts par la BCGe, pour autant que sa santé le permette. «Par là même, l’État de Genève sortirait d’une situation de non droit, le crédit ayant permis de financer l’assainissement de la BCGE, le plus important jamais alloué par l’État de Genève, n’ayant jamais fait l’objet d’une demande, encore moins d’un vote du parlement», estime encore Ensemble à Gauche. n