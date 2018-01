Ecrans noirs et silence radio?

Gauchebdo compte sur le soutien de ses lecteurs! Pour payer votre journal ou nous soutenir par un don ou un abonnement, rendez-vous ici. «L’initiative No Billag, c’est Dr Jekyll et Mr Hyde. C’est, d’un côté, la promesse d’une économie de 365 francs et c’est, de l’autre côté, la destruction du paysage médiatique suisse». Conseiller national...