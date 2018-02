Menace fédérale sur les sans-papiers

Le 26 janvier dernier, la commission santé et sécurité sociale du Conseil national a approuvé une motion intitulée «Pour une législation cohérente sur les sans-papiers». Ce texte, qui doit encore être transmis au Conseil national pour débat, prévoit une réduction drastique des droits des sans-papiers en Suisse. Revenant sur la pratique actuelle, il entend tout d’abord restreindre le droit des personnes sans statut légal à s’affilier aux assurances sociales et de bénéficier des prestations en découlant (AVS et assurance maladie). En cas de maladie, les sans-papiers devraient s’adresser à un service spécial financé par l’Etat.

Ces propositions, qui vont dans le sens d’un durcissement de la loi, font hurler les organisations d’entraide comme la Plateforme pour les sans-papiers, association fondée en 2002 dans le but de favoriser la régularisation des personnes concernées ou de faciliter l’accès à la formation des jeunes sans statut légal. «Le fait d’exclure les travailleuses et travailleurs sans statut légal des assurances sociales est un non-sens qui contrevient à l’intérêt public de la protection des travailleurs-euses en repoussant les sans-papiers plus loin dans l’illégalité et en favorisant le développement du travail au noir. Avec cette proposition, les auteur-e-s de la motion remettent en question un pilier fondamental de nos assurances sociales – à savoir que toute personne qui travaille en Suisse a l’obligation de participer au bon fonctionnement des assurances sociales par le biais des cotisations – et risquent de nuire au bon fonctionnement de la sécurité sociale helvétique», dénonce-t-elle dans un communiqué.

La Plateforme rejette aussi la création d’un service parallèle de santé pour les sans-papiers, expliquant que ceux-ci ne consulteraient pas un fournisseur de soins qui les livre à la police des étrangers. «Un chantage du type «accès aux soins contre annonce aux autorités ou pas d’accès aux soins du tout» est en opposition totale avec l’objectif de rendre les soins accessibles à toutes et tous, et pourrait avoir de graves conséquences en matière de santé publique. En outre, en l’absence d’une assurance-maladie, la prise en charge financière de pathologies – souvent devenues graves en raison d’un recours aux soins tardif – finirait par échoir aux cantons, pour un coût au final bien supérieur», critique l’association.

Déscolarisation en perspective

Le texte prévoit aussi de renforcer l’échange de données entre les différentes autorités. Le syndicat SSP craint donc des menaces pour la scolarisation des enfants sans statut légal. Il exige que le Conseil national et le Conseil des Etats ne remettent pas en question le droit à l’éducation pour tous, qui serait une entorse à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. «D’autres associations sont en train de se positionner pour dénoncer les méfaits de cette motion. La mobilisation grandit», assure Marianne Halle du Centre de contact Suisses-Immigrés de Genève. Pour sa part, la Plateforme en appelle à une régularisation collective ou au moins à une régularisation pragmatique comme celle développée en 2017 à Genève dans le cadre de l’opération Papyrus.