Des salariés français dénoncent Nestlé

Le 9 février, près de 200 salariés français de Galderma, laboratoire de dermatologie et filiale du groupe Nestlé rachetée à L’Oréal en 2014 , ont manifesté devant le siège de la multinationale à Vevey. Ils s’opposaient à la fermeture, décidée en septembre, du centre de recherche en dermatologie de Sophia Antipolis, près de Nice, qui emploie 550 personnes.

Cette réorganisation de Galderma/Nestlé Skin Health conduira aussi à la suppression de 100 emplois à Paris, de même qu’à Uppsala en Suède, et à la fermeture du site de production industrielle à Egerkingen en Suisse. Pour justifier ces attaques, le groupe suisse évoque un changement de stratégie à l’échelle du groupe dont l’intention est d’ouvrir un centre de compétences pour les médicaments biologiques et systémiques administrés par voie orale ou injection et non sous forme de crème appliquée localement, comme celle produite à Nice.

Un argument que conteste depuis le début le syndicat de la CFDT. «Le centre de Sophia est le plus grand centre de recherche de la dermatologie au monde», expliquait, en septembre dans un communiqué, la déléguée syndicale Nathalie Strauss. A Vevey, les salariés ont exigé des mesures d’accompagnement satisfaisantes en cas de licenciement. Une pétition a été lancée sur Internet pour demander à l’Etat français «de se pencher sur cette restructuration non justifiée et de faire revoir à Nestlé sa décision de fermeture du site».