Ensemble à Gauche demande des comptes à la BCGE

Ensemble à Gauche a fait ses comptes. Selon la formation politique, la Banque cantonale genevoise (BCGE) doit près de 3,2 milliards à l’Etat. Pour comprendre l’origine de cette somme, il faut remonter au sauvetage de la banque en 2000, quand l’Etat avait créé une fondation de valorisation chargée de vendre les 5 milliards d’actifs pourris de la banque issus de la spéculation immobilière des années 90. Ensemble à gauche parvient à ce montant en additionnant les 2 milliards d’emprunts effectués par l’Etat pour ce sauvetage, augmentés de 850 millions d’intérêts sur 16 ans. A cela s’ajoutent 350 millions d’emprunts de l’Etat pour avances à la fondation de valorisation pour ses frais administratifs ou de personnel.

Pas de versement à fonds perdu!

«Aucun remboursement en capital ou en intérêts n’a été effectué à fin 2016 par la BCGE, sauf les 25,1 millions portés en déduction des avances sur frais, de 2010 à 2016», a calculé Jean Batou, député de la coalition, qui présentait cette semaine en conférence de presse l’initiative demandant le remboursement à l’Etat de 3,2 milliards. «En 2000, tous les partis, y compris l’Alliance de gauche (devancière d’Ensemble à Gauche) ont voté, sans possibilité de référendum, des mesures immédiates pour sauver la banque. Il n’a jamais été question que ces versements se fassent à fonds perdu. Il était prévu qu’on attende que la banque retrouve meilleure fortune pour qu’elle rembourse les fonds avancés», a encore expliqué le député, rappelant que dans le canton de Vaud, la banque cantonale vaudoise, plongée dans des difficultés de bilan et soumis à une recapitalisation en 2001, a fini par éponger sa dette en 2007.

Un projet de loi de la même teneur a été déposé en décembre au Grand Conseil par la coalition, mais elle craint que le texte ne soit enterré par la commission des finances. «Il y a nécessité d’un débat public et de mettre le monde politique sous pression. C’est pour cela que nous avons décidé de lancer une initiative», a insisté Jean Batou. «Il s’agit d’un projet simple et raisonnable», a expliqué, de son côté, Jean Burgermeister, candidat au Conseil d’Etat pour les élections cantonales d’avril. «La Banque aurait 30 ans pour rembourser la somme exigée. Ce délai pourrait être prolongé de dix ans si la banque rencontrait des difficultés de paiement. Le montant alloué au remboursement ne doit pas dépasser les 50% du bénéfice brut annuel de la Banque», a précisé le jeune candidat. Ce plafond permettra à la banque de continuer à allouer des dividendes aux actionnaires de la BCGE, qui outre l’Etat, comprennent aussi les communes ou la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) et près de 14’000 actionnaires privés.

«Sur la base d’un bénéfice brut annuel de 144 millions de francs entre 2012 et 2017, le montant du remboursement serait de 72 millions par an, mais ce bénéfice pourrait tripler dans les 30 ans à venir» estimait la coalition dans son projet de loi. Sans ce remboursement, le canton continuerait à s’endetter de cent millions de francs supplémentaires par an sur des emprunts contractés pour sauver la BCGE. «En 2046, l’endettement de l’Etat pour la BCGE se montera à 7,6 milliards s’il n’y a aucun remboursement. Avec notre projet, la dette de l’Etat s’éteindra progressivement d’ici cette date», a prévenu Jean Burgermeister, graphique à l’appui. Le plan de remboursement, étayé par Denis Roy, ancien directeur général du département des finances, pourrait donc réduire d’autant la dette de l’Etat, mais aussi financer des prestations à la population «qui sont aujourd’hui systématiquement rabotées», comme l’a souligné Jean Burgermeister. «Les montants remboursés pourraient être consacrés aux dépenses dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports publics ou du social», a renchéri Julie Peradotto, candidate EàG au Grand Conseil.

La droite et la BCGE sur les pattes arrières

Comme prévu, le projet d’Ensemble à Gauche a suscité une levée de boucliers immédiate de la part de la droite et le scepticisme du côté des Verts et du PS. Député PLR au Grand Conseil et directeur de la Fondation Genève Place Financière, Edouard Cuendet estime que la réalisation de l’initiative mettrait en péril la banque, ferait baisser le cours de son action à la bourse et léserait les actionnaires privés, qui pourraient contester devant les tribunaux cette baisse du rendement de leurs actions. La BCGE a rapidement aussi fait savoir tout le mal qu’elle pensait du texte, le considérant «impraticable et préjudiciable aux intérêts des parties prenantes», en entraînant de plus une baisse des recettes fiscales pour l’Etat. En suscitant déjà un vif débat public dès son lancement, l’initiative montre qu’elle fait mouche et qu’elle touche un point sensible.