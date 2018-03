L’initiative sur Cointrin s’est brisé les ailes

C’est une descente en flammes de première classe qu’a subie le 22 février l’initiative «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève». Ce texte, porté par la Coordination régionale pour un aéroport de Genève urbain, respectueux de la population et de l’environnement (CARPE), qui regroupe associations environnementales ou de riverains, a recueilli facilement 14’450 signatures, déposées fin 2016. Il exige que Cointrin respecte «un équilibre entre les besoins économiques du canton et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement». L’initiative stipule notamment que l’Etat doit prendre des mesures adéquates pour limiter les désagréments en termes de bruit, de pollution ou d’émission de gaz à effets de serre. Elle demande aussi que l’aéroport reste un établissement de droit public.

«Il s’agit d’une initiative trompeuse, datée et partielle», a largué Pierre Maudet, conseiller d’Etat en charge du dossier, lors des débats, en appelant à refuser le texte. Il a justifié son opposition par les mesures déjà prises en matière d’amortissement des bruits et au nom de discussions déjà très avancées avec la Confédération sur le futur de Cointrin dans le cadre du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA). Cet instrument de planification et de coordination nationale pour l’aviation civile doit être approuvé d’ici la fin de l’année.

Des décollages toutes les 90 secondes

Son avis a été suivi par une majorité de députés avec 56 voix contre 30 et une abstention, au grand dam du PS, des Verts et d’Ensemble à gauche (EàG). Toutes ces formations, qui soutenaient l’initiative, ont dénoncé «l’augmentation infernale» du trafic. «La perspective d’avoir 25 millions de passagers en 2030 avec PSIA et des décollages toutes les 90 secondes, 18 heures sur 24, est insoutenable. Il y a des limites objectives au transit. Les nuisances pour les riverains et pour l’environnement sont scandaleuses et cela ne peut pas continuer», a insisté le Pierre Vanek, député EàG, qui en a appelé aussi à durcir les contrôles démocratiques sur l’aéroport, avec plus de gouvernance publique.

«Cette initiative est importante, car elle stipule que l’aéroport ne peut plus être privatisé. Il faut aussi protéger Genève d’une fuite en avant sans fin ainsi que la population, dont 100’000 personnes sont impactées par les nuisances», a renchéri Boris Calame pour les Verts. «Cointrin est un poumon économique et social pour Genève, mais celui-ci est en train de noircir, de tousser et de cracher du CO2. Il faudrait s’en inquiéter avant qu’il ne puisse plus respirer», a renchéri Thomas Wenger pour le PS.

Sélection par le portefeuille

L’initiative partie en vrille, les députés ont décidé de lui opposer un contre-projet, dont les contours devront encore être définis. A la base d’un récent projet de loi sur la question, l’UDC a fait la promotion de son texte, en le présentant comme une éventuelle contre-proposition. Le projet vise à développer «de façon qualitative plutôt que quantitative» le site aéroportuaire, en limitant à 50% le trafic low cost de compagnies comme Easyjet et en promouvant l’aviation privée d’affaires et les longs courriers. «Des 17 millions de passagers annuels de Cointrin, les ¾ n’ont aucun lien avec Genève et son économie», a pointé du doigt André Pfeiffer, refusant la croissance d’un aéroport «au service de la région Rhône-Alpes». «Vous défendez une sélection des passagers par le portefeuille», a accusé Pierre Vanek.

Pour sa part, Pierre Maudet a suivi le sillage de son plan PSIA. Une proposition qui a tout de suite ulcéré les Verts. «L’acceptation du principe d’un contre-projet engendrera des délais considérables, empêchant la population de se prononcer rapidement sur l’initiative: il est essentiel que la Confédération tienne compte de l’avis de la population dans le cadre de la fiche du Plan Sectoriel d’Infrastructure Aéronautique (PSIA)», ont vilipendé, dans un communiqué, les écologistes. Les députés ont maintenant un an pour concocter leur contre-projet.