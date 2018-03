Sacrifiés sur l’autel des accords de libre-échange

Malgré les promesses d’Emmanuel Macron en la matière, on est encore loin de «l’Europe qui protège». C’est ce que révèle une étude publiée récemment par deux ONG: Foodwatch (spécialisée dans la défense des consommateurs) et Powershift (spécialisée dans les questions liées à l’énergie, au climat, au commerce et aux politiques économiques). Intitulé «Le commerce à...