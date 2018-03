La droite veut à nouveau la tête de Rémy Pagani

Participer à une manifestation citoyenne comme celle de samedi dernier pour défendre le droit à la ville et derrière la banderole de solidaritéS «Contre la pénurie de logements abordables, exproprions et occupons», est-il admissible pour un maire? Pas pour la droite, qui, par l’entremise du conseiller municipal PLR, Vincent Subilia, soutenu par le PDC, le MCG et l’UDC, a déposé cette semaine une résolution au conseil municipal, exigeant que Rémy Pagani, conseiller administratif d’Ensemble à Gauche (EàG), démissionne de ses fonctions de maire.

L’élu PLR n’a pas du tout apprécié l’engagement civique du représentant de la gauche combative dans une manifestation, qui a fini par l’occupation symbolique d’un bâtiment vide depuis 24 ans, propriété de Swiss Life, à la rue de la Coulouvrenière. Sur Facebook, Fabienne Gautier, coreligionnaire de Vincent Subilia, en a rajouté une couche, estimant que «cette démission doit se faire sans solde ni retraite, nos impôts ne servent pas à payer ce genre de personnage qui détruit l’image de Genève».

Tout en assurant à 20 Minutes qu’il n’avait pas mis les pieds dans l’immeuble, Rémy Pagani a aussi justifié la légitimité de sa démarche. Il explique ainsi qu’il «représente les intérêts des Genevois en participant à une telle manifestation pour le droit au logement bon marché». Pas en reste, Ensemble à gauche approuve aussi la démarche de son magistrat. «En manifestant, Rémy Pagani a défendu les intérêts de l’écrasante majorité de la population face à ceux de quelques spéculateurs-trices qui œuvrent à la gentrification de la ville», estime Tobia Schnebli, conseiller municipal EàG.

«Bien qu’il soit maire, il a le droit de jouir comme chaque citoyen de sa liberté de manifester, garantie par l’article 32 de la Constitution cantonale», souligne EàG. En concluant, la coalition exige aussi que le PLR et la majorité de droite au gouvernement appliquent la fameuse Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR), qui permet d’exproprier les immeubles laissés vides volontairement.