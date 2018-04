La mixité au cours du temps

Tout au long de l’histoire, les espaces non mixtes, imposés par la religion ou par l’Etat, ont été des outils coercitifs d’intériorisation des rôles différenciés entre les hommes et les femmes. Quand j’étais petite, à part les deux premières années, école enfantine et première primaire, les classes n’étaient pas mixtes. Je suis une enfant du...