Salika Wenger, version littéraire

Députée Ensemble à gauche à Genève, tout juste réélue ce 15 avril, membre du PdT, Salika Wenger vient de sortir un livre qui compile différents textes publiés sur son blog de la Tribune de Genève. Plutôt que de livrer des analyses politiques, l’auteure a préféré depuis 2008 créer un personnage de fiction nommé Lulu la Nantaise, pilier du bar «du Sabre et de l’amitié réunis», pour commenter la vie genevoise avec gouaille et humour dans des répliques qui cinglent.

Ces textes courts mettent en scène quelques personnages récurrents comme Robert, patron de bar, Denise, aux cuisines, ou Palu, le garçon frontalier FN, qui abordent des thèmes qui vont de la lutte des femmes, en passant par l’AVS, les Zizous de quartier, DSK ou l’art du XIXème siècle. Tout un programme!

«J’aime lire et la littérature et j’ai voulu rendre avec ces textes toutes les saveurs du français populaire dans une veine satirique», confie Salika Wenger. Qu’on se le dise: «Des bars comme ‘du Sabre et de l’amitié réunis’, il y en a partout et ce sont même les derniers lieux de liberté d’expression. Attention! Ça ne vaut pas pour les rades à bobos qui servent de la caïpirinha à 18 balles le verre ou des thés exotiques sans alcool. Dans ceux-là, faut chuchoter, mais au prix du verre, pas de danger de prendre une caisse».

Le livre est richement illustré par des dessins en noir et blanc de Jean-Marc Zermatten, journaliste et auteur. Il peut être téléchargé gratuitement sur www.salika-wenger.ch ou commandé en format livre pour 8 francs sur le même site.